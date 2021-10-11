«صقور المملكة».. خطوة لاقتناص التاريخ

سلطان آل علي (دبي)

يقدّم منتخب السعودية الشقيق أداءً متوازناً ونتائج مثاليةً في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 الحالية والمستمرة بالجولة الرابعة يوم غدٍ «الثلاثاء»، وقد حقق 3 انتصارات في أول 3 جولات بسابقة تاريخية للمنتخب لم يسبق لها وأن حدثت على الإطلاق بمسيرته الممتدة منذ 1978 في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

وأتت الانتصارات الثلاث على فيتنام في الافتتاحية بنتيجة 3-1 ومن ثم عمان واليابان بنتيجة 1-0 ليبلغ مجموع الأهداف التي سجلها 5 أهداف ولم يستقبل سوى هدف وحيد.

هذه المحصّلة وضعته في وصافة المجموعة الثانية متساوياً مع أستراليا بالنقاط، ولكن الأفضلية لفارق الأهداف الأعلى.

ويعد المنتخب السعودي ثاني المنتخبات تحقيقاً لهذه البداية الاستثنائية والانتصارات الثلاث بتاريخ المرحلة النهائية من التصفيات بنظام المجموعات.

ويبقى المنتخب الأول الذي حقق هذا الرقم هو منتخب استراليا في تصفيات كأس العالم 2010 وحينها بدأ المرحلة النهائية بثلاثة انتصارات على أوزبكستان وقطر والبحرين بنتيجة 1-0 و4-0 و1-0 على التوالي من دون أن يستقبل أي هدف وأنهى التصفيات متصدراً لمجموعته برصيد 20 نقطة من أصل 24، حصيلة 6 انتصارات وتعادلين وبلا خسارة.

كما أنه سجل 12 هدفا ولم يستقبل سوى هدف وحيد.

ويكرر «الكانجارو» التاريخ اليوم من جديد، ويشارك السعودية في هذه النسخة بالانتصارات الثلاث المتتالية في أول ثلاث جولات.

ويقف المنتخبان السعودي والأسترالي اليوم على عتبة تاريخ جديد في حال حقق أي منهما الفوز في الجولة القادمة حين يلتقي السعودية الصين في أرضه بالمملكة بينما يواجه أستراليا اليابان على أرض «الساموراي».

تحقيق الفوز يعني الوصول إلى الانتصار الرابع على التوالي، وهو ما لم يحدث عبر تاريخ تصفيات كأس العالم على قارة آسيا نهائياً بكافة الأجيال والمنتخبات، وبذلك سيسجل صفحة جديدة في سجلات التاريخ الآسيوي الحافل والكبير.