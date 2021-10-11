«الشعفار جميرا للدراجات».. رعاية جديدة للتطوير



دبي (الاتحاد)

وقع فريق «الشعفار جميرا للدراجات الهوائية على عقد رعاية مع شركة الشعفار للاستثمار لمدة عام واحد قابل للتجديد، بهدف المساهمة في تطوير أداء الفريق وتحفيز دراجيه على تحقيق أفضل النتائج في الموسم الجديد.

وكشفت شركة الشعفار للاستثمار تفاصيل الرعاية وأهدافها وشعار وقمصان الفريق خلال مؤتمر صحفي بحضور أسامة أحمد الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية مؤسس الفريق، وفيصل بن علي الشعفارعضو مجلس إدارة شركة الشعفار للاستثمار ونورة الجسمي مديرة التسويق وطاهر الطاهري مشرف الفريق.

وتوجه أسامة الشعفار بالشكر إلى شركة الشعفار للاستثمار على رعايتها للفريق والتي بفضلها سيواصل تنفيذ برامجه والاستعداد الجيد للمشاركات المقبلة، مشيرا إلى أن هذه الرعاية تأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية للشركة وحرصها على تحفيز الشباب لممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، وقال: ثقة شركة الشعفار للاستثمار تحملنا مسؤولية أكبر لبذل المزيد من الجهود للارتقاء بأداء الفريق وتحقيق المزيد من النتائج الجيدة لتحقيق أهدافنا المشتركة.

من جهته أعرب فيصل بن علي الشعفار عن سعادته بالانضمام لأسرة فريق الشعفار جميرا للدراجات من خلال رعاية أنشطته ومساعدته على التحضير الجيد للبطولات والاستحقاقات المقبلة في أفضل الظروف مؤكدا أن اتفاقية الرعاية تتماشى مع اهداف فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية وتطلعاته لدعم نشر ثقافة هذه الرياضة بين اللاعبين الهواة المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في البطولات المحلية.