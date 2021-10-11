منتخبنا للتنس يشارك في كأس ديفيز بالبحرين

دبي (الاتحاد)

يشارك منتخب التنس في كأس ديفيز التي تقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 18وحتى 25 أكتوبر الجاري، بمشاركة 13 دولة وهي: الإمارات والسعودية وسنغافورة وسلطنة عمان واليمن وتركمانستان وقيرغيزستان وطاجيكستان ومنغوليا والعراق وكمبوديا وايران والبلد المستضيف البحرين.

ويمثل المنتخب الوطني أربعة لاعبين وهم: محمود نادر وعمر العوضي وعبدالرحمن الجناحي وفهد الجناحي، ويرافقهم مدير المنتخبات الوطنية محمود خليفة البلوشي، وتقام المنافسات في استاد البحرين الدولي للتنس في مدينة عيسى بالمنامة، وهي أول مشاركة دولية خارجية للمنتخب منذ تفشي جائحة كورونا كوفيدا 19.

وقال ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس: «نشعر بسعادة بالغة لعودة منتخباتنا الوطنية للمشاركات الدولية الخارجية، ونتطلع إلى أن يستعيد لاعبو المنتخب تحقيق النتائج الجيدة، ونتمنى أن يكونوا بجاهزية عالية بعد فترة التوقف التي حدثت بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، كما نطمح في أن يحقق المنتخب أفضل النتائج خاصة وأن هذه البطولة تعد إحدى أهم البطولات التي يشارك فيها المنتخب».

ومن جهته كشف مدير المنتخبات الوطنية محمود البلوشي أن اللاعبين استعدوا لخوض منافسات البطولة بشكل جيد، وبما يتناسب ومكانتها وذلك على عدة مراحل منها في أكاديمية الحبتور الدولية للتنس في دبي منذ نحو أربع شهور، كما شارك المنتخب في معسكر خارجي في فرنسا لمدة 21 يوما، موجها الشكر والتقدير لاتحاد التنس على توفير كل الإمكانيات والجهود المتاحة من أجل الاستعداد الجيد لخوض منافسات هذه الحدث.