مذكرة تفاهم بين الثقة للمعاقين ونادي فرنسي

الشارقة (الاتحاد)

وقع نادي الثقة للمعاقين بالشارقة مذكرة تفاهم مع نادي بوجوان جايو الفرنسي للمعاقين في ضوء خططه الطامحة لتعزيز شراكاته مع الأندية والمؤسسات الرياضية العالمية،للاستفادة من خبراتها وتجاربها الحديثة في مجال تطوير وتقدم رياضة ذوي الإعاقة لتحقيق المزيد من النجاحات على المستوى العالمي.

قام بتوقيع الاتفاقية الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين و رودي فان دن أبيل رئيس نادي بوجوان جايو الرياضي للمعاقين بحضور الدكتور عبد الرزاق الرشيد رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين وكلثم عبيد المطروشي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الثقة وحيدر طالب أربيع وعبد الغفور الرئيسي أعضاء مجلس إدارة الثقة وأحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي للنادي.

واعرب الدكتور طارق سلطان بن خادم عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم والتعاون مع نادي بوجوان جايو والذي يعد أحد الاندية الاوروبية المتقدمة في رياضة ذوي الإعاقة ويملك خبرات وتجارب حافلة بالانجازات، مبينا ان المذكرة جاءت لتعزز التعاون المشترك بين الجانبين بهدف تبادل الخبرات الرياضية والإدارية الخاصة برياضة ذوي الإعاقة بما يشمل في ذلك إقامة المعسكرات التدريبية المشتركة والمشاركة في البطولات التي ينظمها أحد الطرفين.

وفي نفس السياق أشاد رودي فان دن أبيل رئيس نادي بوجوان جايو الرياضي للمعاقين بالدور الكبير الذي يقوم به نادي الثقة للمعاقين أعرق الأندية التي تهتم برياضة ذوي الإعاقة في الشرق الأوسط في تقديم أفضل الخدمات للرياضيين من ذوي الإعاقة.