رئيس رابطة «البوندسليجا» يُروج للقاح كورونا

برلين (د ب أ)

حث كريستيان شايفرت رئيس رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، اللاعبين المحترفين على تناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، نظراً لأنهم يحملون مسؤوليات محددة.

وقال شايفرت في تصريحات لقناة «بيلد» التلفزيونية، اليوم الاثنين، إن كل لاعب أو لاعبة، لديه الحق في اتخاذ قرار تناول اللقاح من عدمه.

وأضاف: «لكن من ناحية أخرى، أنتم تحملون مسؤولية احترافية عن أنفسكم وأجسادكم، أنتم تكسبون الأموال عبر أجسادكم، أموال كثيرة في الواقع، وبالتالي أجد صعوبة في تفهم عدم الرغبة في تناول اللقاح، وقد وصف التطعيم بأنه «مفيد للغاية».

وحذر شايفرت من أنه لن يجرى تأجيل مباريات مجدداً في حالة خضوع فريق للحجر الصحي في مرحلة ما، وإنما سيجرى تحميل الفريق المسؤولية عن هذا الأمر.

وأبدى شايفرت سعادته إزاء السماح للمشجعين بالحضور مجدداً في الاستادات بأعداد متزايدة، مثلما هو الوضع في رياضات أخرى وكذلك في دور العرض السينمائي والمسارح.

وقال شايفرت: «هذا ما كنا نعمل من أجله، كرة القدم أكثر من مجرد اللعب لمدة 90 دقيقة على أرض الملعب. فهذا الجانب الاجتماعي يحمل مكانة خاصة».