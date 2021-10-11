انطلاقة دوري «الأولى» لا تعرف التعادل

فيصل النقبي (الفجيرة)

تصدر الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى «جلف أف سي» صدارة الهواة في الجولة الأولى في أول مشاركة له بعد تأهله العام الماضي، بوصفه بطلاً لدوري الدرجة الثانية، ليكتب التاريخ في أول مشاركة بعد فوزه المستحق على الجزيرة الحمراء بثلاثة أهداف لهدف.

وشهدت الجولة الأولى 7 انتصارات من دون أي تعادل، حيث سجل مهاجمو الفرق الفائزة 14هدفاً في مرمى الفرق الخاسرة، كما جاءت النتائج لمصلحة أصحاب الأرض، حيث حققوا أربع حالات فوز مقابل 3 حالات فوز خارج الأرض، كما انتهت 5 مباريات بدون تسجيل أي هدف من الفريق الخاسر.

وجاءت قمة الجولة بين حتا والفجيرة الهابطين لدوري الأولى بمستوى التوقعات، حيث استطاع حتا التغلب على الفجيرة بهدف نظيف، واقتناص أول 3 نقاط بالمسابقة، واستثمار النتائج الإيجابية للفريق في التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة.

وشهدت الجولة إشهار العديد من البطاقات الصفراء، حيث بلغت 34 بطاقة صفراء وحالة طرد واحدة كانت من نصيب عثمان الشامسي لاعب الحمرية.

وبدأ صراع الهواة قوياً وساخناً منذ الجولة الأولى، ومن المنتظر أن تشهد الجولة الثانية بعض القمم المنتظرة وأهممها الفجيرة والبطائح باستاد الفجيرة، كما يختبر جلف أف سي صدارته أمام سيتي الوافد الجديد الثاني لدوري الأولى، ولم يتمكن التعاون من المشاركة بمباريات الجولة الأولى بسبب ظروف الجدول حيث سيلعب اللقاء القادم أمام الحمرية.