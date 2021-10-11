«أبيض الشباب» يستعد لـ «غرب آسيا» بمواجهة «النسور» مرتين

معتصم عبدالله (دبي)

يخوض منتخبنا الوطني للشباب «مواليد 2003» مباراتين وديتين أمام ضيفه منتخب سوريا يومي الأربعاء والسبت المقبلين على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي، ضمن تحضيرات «أبيض الشباب» و«نسور قاسيون» للمشاركة في النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا في نوفمبر المقبل.

وأسند اتحاد غرب آسيا تنظيم النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا للشباب للاتحاد العراقي حيث ستقام في مدينة أربيل خلال الفترة من 20 إلى 30 نوفمبر المقبل.

وتقام بطولة غرب آسيا للشباب بمشاركة 8 منتخبات تضم العراق «المستضيف»، الكويت، اليمن، البحرين، سوريا، لبنان، الأردن، الإمارات، وجرى تحديد يوم 28 أكتوبر الحالي موعداً لقرعة منافساتها، والتي تسحب في مقر اتحاد غرب آسيا بالعاصمة الأردنية عمان.

وستكون المشاركة المرتقبة لـ«أبيض الشباب» في غرب آسيا الثانية لمنتخب الإمارات بعد الأولى في 2019 والتي أقيمت تحت ضيافة الاتحاد الفلسطيني على ملعب الشهيد فيصل الحسيني في منطقة الرام، حيث حل «الأبيض» وصيفاً لمنتخب العراق الذي توج باللقب في البطولة التي شهدت مشاركة 6 منتخبات ضمت أيضاً الأردن، فلسطين، البحرين، وقطر.

وخاض «أبيض الشباب» تحت قيادة الإسباني فرانك أورتيجا مدرب المنتخب، تجربتين وديتين أمام ضيفه المنتخب الكويتي خسر الأول 1-2 وفاز في الثانية 2-1 الشهر الماضي بدبي، ضمن التحضيرات المستمرة لغرب آسيا والاستحقاقات القارية المقبلة.

وستكون المشاركة المرتقبة في غرب آسيا الثانية على التوالي لـ «أبيض الشباب» على صعيد البطولات الإقليمية بعد الأولى في بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة في يونيو الماضي، حيث ودع من الدور الأول باحتلاله المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من فوزه في الجولة الأولى على جيبوتي 8-0، والخسارة 2-3 أمام طاجيكستان، و0-5 أمام المغرب على التوالي.

في المقابل، أكمل منتخب سوريا تحضيراته لمباراتي «الأبيض» الوديتين خلال معسكره الداخلي بدمشق، حيث خاض تجربة ودية أمام فريق نادي الوحدة خسرها بنتيجة 0-1 قبل السفر إلى الإمارات.