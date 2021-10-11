أحمد بن سعيد يستقبل أرتيتا في جناح طيران الإمارات بـ «إكسبو 2020»

دبي (وام)

استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي.. مدير نادي أرسنال المشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز ميكل أرتيتا، وذلك في جناح طيران الإمارات في «إكسبو 2020 دبي» الشريك الأول والناقل الرسمي للمعرض.

واطلع أرتيتا خلال جولة على التجارب الرقمية التي تركز على مستقبل الطيران وتفاعل مع العديد من التجارب والعروض الغامرة بمفرده، ويقدم جناح طيران الإمارات 10 تجارب سمعية وبصرية تحفز الفكر لجميع زوار إكسبو 2020 دبي.

. واستوحي التصميم الداخلي والخارجي للجناح الواقع في منطقة الفرص من الطيران مع 24 زعنفة تتدفق وتنحني حول الهيكل ونظام إضاءة LED رائع يتألق بألوان نابضة بالحياة بعد غروب الشمس.

وشملت جولة أرتيتا في معرض إكسبو زيارة الجناحين الإسباني والأرجنتيني وجناح الاستدامة وبرج المراقبة الشهير «حديقة في السماء» الذي يوفر مشهداً بانورامياً 360 درجة للموقع، بالإضافة إلى قبة الوصل للاستمتاع بعروضها الضوئية الرائعة.

وقال ميكل أرتيتا: «حظيت بجولة رائعة في إكسبو 2020 خلال زيارتي دبي وكانت تجربة مستقبل الطيران في جناح طيران الإمارات مبهرة، واستمتعت كثيراً بالعروض الضوئية في قبة الوصل التي تعد من أبرز معالم المعرض، ولقد كانت تجربة فريدة حقاً وأوصي بها لأي شخص يزور دبي في الأشهر المقبلة».

وتعد الشراكة بين طيران الإمارات وأرسنال واحدة من أطول العلاقات المستمرة في عالم كرة القدم، حيث تزين العلامة التجارية لطيران الإمارات قمصان الفريق منذ عام 2006 وستستمر رعاية الناقلة للنادي حتى موسم 2023/ 2024، كما ستبقى تسمية استاد أرسنال «استاد طيران الإمارات» حتى عام 2028.