«لوب» بطل كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك في تاربس

أبوظبي (الاتحاد)

توج الجواد «روديس دو لوب» لخالد خليفة النابودة، بطلاً لسباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة «بري فلير دافريل»، الذي أقيم أمس بمضمار تاربس في فرنسا، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف الترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق للدولة، حسب استراتيجية المهرجان.

وقدم «روديس دو لوب»، بإشراف المدرب شارل جوردين، وقيادة الفارس دامين موري، عرضاً مبهراً في السباق البالغ طوله 1500 متر مع جائزة مالية قدرها 14 ألف يورو، متفوقاً ببراعة على منافسيه الأقوياء. وتفوق البطل المنحدر من نسل «داحس» بفارق 2,5 طول عن «شداد» للشقب ريسنج، بإشراف شارل جوردين وقيادة هوجو مويسان، و«هالويشا دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة توم باكوي، اللذين اقتسما المركز الثاني مناصفة.

وعلى صعيد آخر، حصد الجواد «ديجلانو»، للمالكة والمدربة ماريا هاجمان اريكسون، وقيادة اليون شافيز، كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر، الذي أقيم بمضمار جاكرسرو بمملكة السويد.

وجاء تفوق «ديجلانو» ناجزاً بفارق 6 أطوال عن «توب مدينا» لاسطبلات السويد، بقيادة اندرياس جاربيرج، فيما جاء ثالثاً «لينداهلس افاتار» بقيادة مارتن رودريجوز، وهما بإشراف المدربة شارلوت جوس، وسجل البطل زمناً وقدره 1:20:30 دقيقة، وعقب ختام الشوط توج الفائزين ماتس جينبيرج، رئيس رابطة الخيول العربية في مملكة السويد.

ومن جهة أخرى فاز «سيول كي جينس»، لسي او انيكسو، بكأس الوثبة ستاليونز «بريمو جاليشيا 2021» لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته 5 آلاف يورو، الذي أقيم بمضمار جاليشيا الإسباني، بمشاركة 7 خيول.

وجاء تفوق «سيول كي جينس» بأشراف اس بوزاس، وبقيادة جي ار ميليز، بفارق نصف طول عن صاحبة المركز الثاني «ليندا فيزانو» بقيادة ار بيريز، فيما جاء في المركز الثالث «إير الاكسير» بقيادة دي ريفاس.