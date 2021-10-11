«العربية» تؤجل مباريات الجزيرة في دوري اليد

رضا سليم (دبي)

يشهد دوري أقوياء تعديلات جديدة على جدول المباريات بعد إعلان الجزيرة مشاركته في بطولة الأمير فيصل بن فهد الـ 36 للأندية أبطال الدوري التي ستقام في مدينة الحمامات بتونس خلال الفترة من 23 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر المقبل لينضم إلى فريق العين في تمثيل كرة اليد الإماراتية بالبطولة.

ومن المنتظر ألا يشارك الجزيرة في الجولة الرابعة والمقرر لها 19 أكتوبر وأيضا تأجيل مبارياته خلال البطولة في الجولات الرابعة والخامسة والسادسة على أن يعود مجددا للمشاركة في مباريات الدوري بداية من الجولة السابعة يوم 20 نوفمبر.

ومن المتوقع أن تكون مواعيد مباريات الجزيرة المؤجلة في نفس مواعيد مباريات العين والتي سبق أن تم تأجيلها وسيكون لكل فريق مباراتين مؤجلتين بالإضافة إلى المباراة بينهما يوم 12 نوفمبر المقبل، وستتأجل مواجهة الجزيرة مع الشارقة في الجولة الرابعة وأيضا مع العين في الجولة الخامسة ومع مليحة في الجولة السادسة.