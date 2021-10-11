«جولة مع بوجاتشار» فعالية مجتمعية لعشاق الدراجات

أبوظبي (الاتحاد)

تعود تشكيلة فريق الإمارات للدراجات هذا الشهر إلى دولة الإمارات، حيث يستضيف الفريق فعالية «جولة مع بوجاتشار»، والتي تمثل حدثاً رياضياً مجتمعياً فريداً يقام ليوم واحد بالتعاون مع أدنوك وتراين ياس، وستكون الفعالية مفتوحة للجميع من مختلف الأعمار والقدرات البدنية، بدءاً من الدراجين المحترفين وصولاً إلى المشاركين اليافعين، حيث يتيح كل من فريق الإمارات وأدنوك الفرصة أمام المجتمع للمشاركة في جولة على الدراجات إلى جانب نجم الفريق تادي بوجاتشار، حامل لقب بطولة فرنسا، فضلاً عن عدد من زملائه في الفريق.

تقام الفعالية في حلبة مرسى ياس، وتتضمن سباقاً معيارياً حماسياً، تليه جولة حول الحلبة مفتوحة للجميع، إلى جانب العديد من الفعاليات والأنشطة مثل جلسات تدريب الأطفال. وستتاح الفرصة أمام الجميع للقاء أفضل الدراجين في العالم وقيادة الدراجات معهم، فضلاً عن الحصول على توقيعاتهم والتقاط صور تذكارية معهم.

كما سيحصل جميع المشاركين على ميدالية، وسيدخلون في سحب على عدد من الجوائز القيمة، بما في ذلك قمصان موقعة من الدراجين وحزم فريق الإمارات. تقام فعالية «جولة مع بوجاتشار» بين الساعة 8 صباحاً و12 ظهراً يوم السبت 23 أكتوبر في حلبة مرسى ياس، حيث ينطلق السباق التنافسي الساعة 8:30 صباحاً ويستمر حتى 10 صباحاً، تليه الجولة المجتمعية المناسبة لجميع أفراد العائلة إلى جانب دراجي الفريق. كما سينظم فريق الإمارات جلسات تدريبية على قيادة الدراجات للمشاركين اليافعين والمبتدئين.