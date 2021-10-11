جوكلين والزعابي والبلوشي يتوجون بألقاب «أبوظبي للشطرنج»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

توج الفريد جوكلين يتوج بلقب الناشئين فئة 16 سنة، وحميدان الزعابي بلقب فئة 12 سنة وذياب البلوشي بلقب فئة 8 سنوات، في بطولة أبوظبي للشطرنج السريع للناشئين تحت 16 سنة وما دون، التي نظمها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بمقره، على النظام السويسري من 7 جولات يومي الجمعة والسبت الماضيين، وشارك فيها 58 لاعباً ولاعبة من 15 دولة جميعهم من المقيمين داخل الدولة.

وتوج أحمد الخوري عضو اللجنة الفنية، أصحاب المراكز الأولى في البطولة التي شهدت ندية بين المنافسين على ألقابها، ونجح اللاعب الدولي الهندي الفريد جوكلين في الجولة الأخيرة من انتزاع نقطة البطولة من اللاعبة الدولية تافيشا شاه، وليرتقي في الترتيب النهائي إلى المركز الأول بعد خسارة منافسه على اللقب في الجولة الأخيرة حمدان ادريس، والذي حل ثالثاً في حين ذهب المركز الثاني للاعبة هارشا فارديني.

ولإتاحة الفرصة أمام اللاعبين المنافسين من فئة الناشئين نص نظام البطولة على اختيار أفضل نتائج المشاركين الناشئين في الفئات السنية 12 سنة و8 سنوات، وحل الناشئ الإماراتي حميدان الزعابي بالمركز الأول فئة 12 سنة وما دون، وحل ثانياً الهندي راكشان ماجورتا ومواطنه انانتاريان ثالثاً، وعلى صعيد فئة 8 سنوات حل الإماراتي الواعد ذياب البلوشي بالمركز الأول، والإماراتية علياء الحرازي ثانية، والهندية علياء تاج ثالثة.

يذكر أن البطولة أقيمت في إطار تحضير اللاعبين للمشاركات في الفعاليات، ونظمت على نظام الشطرنج السريع من سبع جولات وبزمن قدره 10 دقائق لكل لاعب، مع إضافة 5 ثوان لكل نقلة ملعوبة، وأدار مبارياتها الحكمان الدولي الروماني بوجدان جاربيا والفلبيني مارلون كونان.