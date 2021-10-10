فينجر يقود نجوم الهلال والنصر في مواجهة سان جيرمان

الرياض (أ ف ب)

سيتولى الفرنسي أرسين فينجر مهمة تدريب نجوم الهلال والنصر السعوديين خلال مواجهته لباريس سان جيرمان على كأس موسم الرياض.

وسيعود المدرب السابق لأرسنال الإنجليزي بالتالي للتدريب بشكل مؤقت للمرة الأولى منذ رحيله عن صفوف «المدفعجية» في عام 2018، علماً بأنه يشغل حاليًا منصب مدير التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وكانت هيئة الترفيه السعودية أعلنت الشهر الماضي عن تنظيم مواجهة بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم فريقي الهلال والنصر، وذلك على كأس الرياض خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2022.

ومن المنتظر أن يحضر باريس سان جيرمان إلى الرياض بكامل نجومه وأبرزهم الثلاثي المؤلف من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.

من جهته، كان نادي باريس سان جيرمان أعلن عن جولته الشتوية خلال الفترة من 16 إلى 20 يناير إلى الدوحة، قبل الانتقال إلى السعودية لخوض المباراة ضد نجوم الهلال والنصر.

وتسعى السعودية في الآونة الأخيرة لاحتضان العديد من الأحداث الرياضية العالمية، على غرار بطولة العالم للفورمولا واحد، نزالات الملاكمة العالمية والكأسين السوبر الإيطالي والإسباني في كرة القدم.