نجوم الكاراتيه يستعرضون في «إكسبو»

علي معالي (دبي)

أكد اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم للكاراتيه، أن نجوم العالم والمتوجين بالميداليات الملونة كافة في الأولمبياد الأخيرة «طوكيو 2020» سوف يستعرضون مهاراتهم العالمية في «إكسبو»، مشيراً إلى أنه سيتم الاتفاق مع عدد كبير من المنتخبات التي يتواجد لها أجنحة في إكسبو باستعراض مهاراتهم أمام جماهير الحدث العالمي الكبير بدبي.

وقال الرزوقي في مؤتمر صحفي بمقر اتحاد الكاراتيه: «الحدث استثنائي بكل المقاييس، وتزامن بطولة العالم مع إكسبو كانت له أهداف كثيرة ومتنوعة، ولم نخطو تلك الخطوة بجلب بطولة العالم لأول مرة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية إلا بعد الفوز باستضافة إكسبو».

ناصر الرزوقي

أضاف: «كان هناك توافق كبير بيننا كاتحاد اللعبة ومجلس دبي الرياضي وتم عرض الفكرة، حيث تكفل المجلس بالدعم الكامل لهذا الحدث العالمي بوصفه الشريك الاستراتيجي للبطولة التي سيكون لها أثرها البالغ على مستوى اللعبة عالمياً»، وتابع: «الاتحاد الدولي للعبة لديه قناعة كاملة بقدرتنا على التنظيم الناجح، ووضح ذلك من خلال الزيارات الميدانية المتنوعة التي قاموا بها سواء بحضور الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي أكثر من مرة، وكذلك زيارات استيبان رئيس اللجنة التنظيمية في الاتحاد الدولي، حيث اجتمع مع اللجنة التنظيمية المحلية»، وأشاد الجميع بما شاهدوه من ترتيب سواء في مقر إقامة الوفود المشاركة أو مقر إقامة البطولة نفسها، وهو ما يبعث على الاطمئنان والتفاؤل قبل انطلاق الحدث خلال الفترة من 16 حتى 21 من الشهر المقبل.

وأوضح الرزوقي، أن الحدث يحمل أكثر من بُعد، فهي ليست مباراة أو فاعلية رياضية فقط، وسيعقد اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لمناقشة ما بعد بطولة العالم يحضره 18 عضواً في المكتب التنفيذي إضافة إلى 3 أعضاء شرف، ممثلين لكل بقاع الأرض في اللعبة. وقال: «البطولة لن تكون فقط للرجال والسيدات الأسوياء، بل أيضاً سيكون هناك تواجد متميز ورائع لأصحاب الهمم على مستوى العالم من الجنسين بعدد يصل إلى 100 لاعب ولاعبة يتنافسون».

ونوه إلى أن الملف الإماراتي لاستضافة البطولة كان رائعاً، وتم عرضه على الجمعية العمومية للاتحاد الدولي «الكونجرس» بطريقة احترافية، ولاقى ترحيباً كبيراً، وأكبر دليل على ذلك أننا حصلنا على الاستضافة بالعلامة الكاملة من التصويت رغم وجود دولتين كبيرتين على مستوى العالم هما روسيا وتركيا، ومن خلال علاقاتنا الجيدة مع الاتحادين الروسي والتركي نجحنا في إقناعهما بالملف الإماراتي الذي جاء مستوفى كافة الجوانب التنظيمية التي تدفع إلى النجاح وإحداث طفرة عالمية في تاريخ اللعبة.

وختم الرزوقي قائلاً: «سيقوم ضيوفنا من مختلف دول العالم والمشاركين في البطولة بزيارة إكسبو، وهي فرصة أيضاً لكي يتعرف هؤلاء النجوم العالميون على مدى ما تقدمه دبي للعالم في هذا الحدث التاريخي«إكسبو»، وهناك تنسيق كبير سيتم القيام به من أجل هذه الزيارات لنجوم ومسؤولي العالم المتواجدين على أرض الإمارات أثناء البطولة، وأنه تم توجيه الدعوات لعدد كبير من المسؤولين على مستوى الوطن العربي والعالم من وزراء لحضور حفل الافتتاح ومتابعة البطولة عن قرب».

حميد شامس

156 قناة تنقل الحدث العالمي

استعرض المهندس حميد شامس الأمين العام المساعد للاتحاد المنسق العام تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحفي قائلاً: «لأول مرة ستقام بطولة العالم وسط نجوم أولمبيين، وهم أولئك الذين شاركوا مؤخراً في«طوكيو 2020»، وكانت المشاركة الأولى للعبة في الألعاب الأولمبية، وبالتالي سيأتي إلى دبي نجوم لهم سمعة وتاريخ أولمبي يرغبون في إضافة تاريخ جديد لهم في بطولة العالم التي تعتبر أهم حدث حالياً بعد الأولمبياد في تاريخ الكاراتيه».

وقال حميد شامس:«أبلغنا الاتحاد الدولي بأن هناك أكثر من 156 قناة على مستوى العالم ستنقل الحدث مباشرة من دبي، وهو رقم قابل للزيادة خلال الفترة المقبلة، كما إن العدد النهائي للاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة سوف يتم حسمه بعد غلق باب المشاركة في البطولة والمقرر له الأول من نوفمبر المقبل، بعدها سوف تتضح الملامح النهائية لعدد اللاعبين، لكننا بشكل عام ورغم جائحة كورونا نتوقع مشاركة استثنائية في تاريخ اللعبة».

وأكد المهندس حميد شامس أن الإجراءات الاحترازية ستطبق وفق البروتوكول الخاص بالاتحاد الدولي، وهناك تنسيق كامل في هذا الشأن، وأضاف: «هناك شركاء في غاية الأهمية بالنسبة للحدث وهم، مجلس دبي الرياضي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والإسعاف، الهيئة العليا للأزمات والكوارث، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للشباب«تكاتف»ومؤسسة دبي للإعلام الناقل الرسمي، ومجمع حمدان، وشرطة دبي، وهناك أيضاً الراعي الاستراتيجي للحدث وهو: محمد عمر بن حيدر القابضة».

أون لاين

في الاجتماعات الخاصة بالاتحاد الدولي في دبي، هناك بعض الدول ربما لن تستطيع التواجد بشكل مباشر في الحدث العالمي، وتم الاتفاق بحسب ما أكد اللواء «م» ناصر الرزوقي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بأن من لم يحضر من الدول سيتواجد عبر تقنية الفيديو حتى تتم مناقشة جميع الجوانب الخاصة باللعبة، وبمنتهى الشفافية أمام الجميع أعضاء الاتحاد الدولي والبالغ عددهم 199 دولة.

25 لجنة فرعية

تضم بطولة العالم 25 لجنة فرعية تعمل على إخراج هذا الحدث الكبير بالصورة اللائقة باسم دولة الإمارات، ويترأس اللجنة العليا المنظمة للبطولة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي نائباً، وحميد شامس المنسق العام، وراشد عبدالمجيد مدير البطولة.

300 حكم

على هامش البطولة هناك دورة خاصة بالحكام، سيتواجد فيها أكثر من 300 حكم من مختلف دول العالم، إضافة إلى دورة خاصة بالمدربين، سيتواجد بها كل مدربي الفرق المشاركة في بطولة العالم.

اجتماعان في يوم واحد

يعقد الاتحاد الدولي للكاراتيه اجتماع المكتب التنفيذي يوم الاثنين 15 نوفمبر من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، ثم اجتماع الكونجرس في نفس اليوم من الساعة الثالثة عصراً حتى السابعة مساءً.