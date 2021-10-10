بتوجيهات منصور بن زايد.. شعار إكسبو يزين قرية الإمارات العالمية للقدرة

أبوظبي (وام)

وجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة، إدارة «القرية» في الوثبة، بوضع شعار معرض «إكسبو دبي 2020» في القرية والسباقات والأنشطة التي تنظمها خلال الموسم الحالي، الذي ينطلق 27 نوفمبر المقبل بـ «كأس اليوم الوطني».

يأتي ذلك ترسيخاً لمكانة الحدث العالمي المتميّز الذي تستضيفه الإمارات، ويتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس الدولة، ما يعكس قيمة المعرض ونجاح الإمارات في تنظيمه بشهادات وإشاداتٍ إقليمية ودولية. وتستضيف قرية الإمارات العالمية للقدرة هذا الموسم 11 سباقاً، بينها كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للإسطبلات الخاصة للسيدات، وكأس زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، وكأس محمد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة، وكأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للسيدات، إضافةً إلى مهرجان أبوظبي.

وثمن مسلم العامري المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بوضع شعار «إكسبو دبي 2020» في القرية، وفعاليات وأنشطة الموسم الحالي، مؤكداً بدء العمل فوراً لتنفيذ توجيهات سموه. وقال العامري: تزيين القرية بشعار «إكسبو دبي 2020» يمثل إضافة جديدة ونوعية للموسم الجاري في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ويُجسّد التفاعل مع حدث عالمي يستقطب اهتمام جميع الدول والشعوب، ويعزّز مكانة الإمارات وريادتها في صناعة المستقبل، ما يشكّل مصدر فخر واعتزاز لأبناء الوطن.