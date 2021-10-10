إشادة بتعامل شاكيري مع محاولة استفزازه!

برلين (د ب أ)

نال النجم السويسري شيردان شاكيري إشادة واسعة في بلاده إثر سلوكه إزاء شخص اقتحم مقابلة صحفية له وحاول استفزازه، وذلك عقب المباراة التي انتهت بفوز المنتخب السويسري على منتخب أيرلندا الشمالية 2-0 السبت ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

كان شاكيري يتحدث خلال مقابلة صحفية عقب المباراة، وقام شخص باقتحام المقابلة ووضع معطفاً على كتفي لاعب ليون الفرنسي، يحمل شعار جيش تحرير كوسوفو (يو. سي. كيه)، وهي ميليشيات قاتلت من أجل استقلال كوسوفو عن يوغوسلافيا وصربيا.

وعندما لاحظ شاكيري، الذي ينحدر من أصول من كوسوفو وألبانيا، الشعار، أزال المعطف بهدوء وأبعده عن الكاميرا ثم واصل حديثه.

وأثار الحادث ضجة في صربيا، وقد وصفت صحيفة «كورير» الأمر بأنه «مشهد فاضح» ودعت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» إلى اتخاذ إجراء.

وذكر الاتحاد السويسري للعبة في بيان نشره اليوم الأحد عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه من غير المقبول أن يحاول الناس استغلال كرة القدم لأغراض الدعاية السياسية.

وأضاف: «كان رد فعل شيردان شاكيري مثالياً، حيث حافظ على هدوئه ولم يقدم رد فعل، واستجوبت الشرطة ذلك الشخص، وفُرض عليه حظر فوري يمنعه من دخول الاستادات».

وكان شاكيري وجرانيت شاكا قد عوقبا بغرامة مالية قيمتها عشرة ألاف فرنك سويسري بسبب طريقة احتفالهما خلال المباراة التي انتهت بالفوز على المنتخب الصربي 2-1 ضمن منافسات كأس العالم 2018، حيث قاما بإشارة ترمز لنسر ذي رأسين.

واعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تلك الإشارة، والتي تمثل شعار علم ألبانيا، بمثابة «سلوك غير رياضي».