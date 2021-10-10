نصف ماراثون كلباء يستهدف 1000 متسابق

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مجلس الشارقة الرياضي فتح باب التسجيل للمشاركة في«نصف ماراثون كلباء - الشارقة» المقرر إقامته الجمعة 29 أكتوبر الجاري على بحيرة كلباء ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية المجتمعية للموسم الحالي، وتستهدف الفعالية «1000» مشارك من الجنسين في مختلف الفئات العمرية.

وأشار ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية إلى أن السباق هدفه تأكيد قيمة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، وسوف يستثمر النجاح الجماهيري الذي تحقق للفعاليات المجتمعية السابقة، وتم اختيار كلباء لتنظيمه لتعريف المشاركين بمعالمها كمدينة سياحية، وستتعاون في التنظيم عدة جهات حكومية وخاصة لتوفر للسباق كل مقومات نجاحه.

وأعرب عن سعادته بتنظيم فعالية جديدة ضمن الرياضات المجتمعية لأنها تكرس مفهوم الرياضة كسلوك وعادة يومية، وأوضح أن البرنامج الزمني يتضمن استلام الطلبات وتوزيع الأرقام على المشاركين من 24 إلى 27 الجاري، فيما تنطلق الفعالية في اليوم التالي ليتنافس المشاركون عبر أربعة فئات وفقاً لمسافاتها، حيث ينطلق السباق الأول (نصف ماراثون) ابتداء من الساعة 6:30 صباحاً لمسافة 21.1 كلم، بعده بعشر دقائق ينطلق الثاني لمسافة 10 كلم، ثم الثالث الساعة 6.45 صباحاً لمسافة 5 كلم، فيما ينطلق السباق الرابع لمسافة 2.5 كلم الساعة 6.50 صباحاً.