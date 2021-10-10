الهاملي يشارك في «عمومية» دولي المكفوفين

عمان (الاتحاد)

تستضيف العاصمة الأردنية عمّان اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لرياضات المكفوفين بحضور محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية، وتشهد الاجتماعات حضور رئيس الاتحاد الدولي لرياضات المكفوفين جيني هامرشوي، كما يحضر الاجتماع نواب رئيس الاتحاد وجميع أعضاء الاتحاد بالإضافة إلى الأمين العام وأمين صندوق الاتحاد الدولي لرياضات المكفوفين.

ويتزامن موعد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لرياضات المكفوفين هذا العام مع مرور أربعة عقود على تأسيس الاتحاد، كما يصادف هذا العام مرور 75 عاماً على انطلاق كرة الهدف إحدى أشهر الألعاب في رياضات المكفوفين. وأكد محمد فاضل الهاملي أنه حريص على حضور اجتماعات الاتحاد الدولي لرياضات المكفوفين والإسهام في المناقشات التي من شأنها تطوير رياضات المكفوفين على الصعيد الدولي. كما أكد على حرص اللجنة البارالمبية الإماراتية على المشاركة في فعاليات ومسابقات المكفوفين التي ينظمها الاتحاد في جميع الرياضات والألعاب.

كما حرص في مناقشاته على تأكيد دعم البارالمبية الإماراتية وبتوجيهات من القيادات الرشيدة للبلاد لرياضات المكفوفين والاهتمام بدمج ذوي الهمم بصفة عامة والمكفوفين بصفة خاصة في جميع أنشطة المجتمع الرياضية منها والثقافية والاجتماعية لتقوية الروابط الإنسانية بين كل أفراد المجتمع.