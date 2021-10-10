12 فريقاً في قرعة دوري الدرجة الثانية

دبي (الاتحاد)

سُحبت ظهر اليوم قرعة مسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم الكروي الجديد 2021-2022، بحضور مسؤولي لجنة وإدارة المسابقات، ومتابعة ممثلي الفرق المشاركة عبر تقنية الاتصال المرئي، ويُشارك في هذه النسخة 12 فريقاً، هم: الموج، ريجينال، يونايتد، بينونة، الهلال يونايتد، لاليجا، لافال يونايتد، فرسان هيسبانيا، أتلتيكو آرايبا، الأتفاق، ليوا ويونايتد سبورت.

وقام محمد علي سرور رئيس قسم المسابقات في بداية مراسم القرعة بعرض آلية القرعة ولوائح المسابقة التي ستُلعب مبارياتها بنظام الدوري من مرحلتين (ذهاب وإياب)، على ملعب الفريق المذكور اسمه أولاً في جدول المباريات، ويتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني إلى مسابقة دوري الدرجة الأولى في الموسم الرياضي القادم في حال تحقيقهما لمتطلبات المشاركة.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية ومثيرة في الأسبوع الأول للمسابقة التي ستنطلق في الثلث الأخير من شهر أكتوبر الجاري، حيثُ يلتقي يونايتد مع الهلال يونايتد، والاتفاق مع ليوا، ولافال يونايتد مع فورسان هيسبانيا، ولا ليجا مع بينونة، والموج مع أتلتيكو آرابيا، ويونايتد سبورت مع ريجينال.