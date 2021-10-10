«الركبة» تبعد جيسوس عن «الفرسان»



منير رحومة (دبي)



تعرض البرازيلي ايجور جيسوس لاعب شباب الأهلي، والفائز بجائزة «الفتي الذهبي» لأفضل لاعب مقيم في الموسم الماضي، لإصابة في الركبة تبعده لفترة طويلة، كما أوجدت حالة من القلق لدى الفريق والجماهير، بسبب مكانة جيسوس في تشكيلة «الفرسان»، بوصفه الهداف ورأس الحربة الذي أظهر الكثير من الإمكانات التهديفية، حيث لعب 37 مباراة في «المحترفين»، سجل خلالها 18 هدفاً، منها هدفين هذا الموسم.

ويعول الجهاز الفني لشباب الأهلي على عودة أحمد خليل إلى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة، وقرب اكتمال جاهزيته الفنية، العودة إلى تشكيلة «الفرسان» بعد طول غياب، حتى يقود هجوم الفريق، ويجدد صولاته وجولاته في ملاعبنا.

ويذكر أن شباب الأهلي كان يبحث عن مهاجم أجنبي، خلال الفترة الماضية، إلا أن ضيق الوقت لم يسعفه للتعاقد مع لاعب متميز، مما دفع المدرب مهدي علي إلى إعادة تسجيل الأوزبكي عزيز جانييف في القائمة انتظاراً لإعادة تقييم الوضع بناء على متطلبات الفريق في الانتقالات الشتوية.