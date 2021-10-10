فليك يعلن عن «مفاجأة أمام مقدونيا»

هامبورج (د ب أ)

يخطط هانزي فليك المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، للاستعانة بقائد وحارس المنتخب، مانويل نوير، في مباراة ألمانيا أمام مقدونيا الشمالية مساء غدٍ الاثنين في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وقبل السفر إلى سكوبي، أكد فليك في هامبورج اليوم الأحد إن نوير (35 عاما) اجتاز التدريب بالكامل، وتوقع إمكانية مشاركته في مباراة الغد، وقال: «أفترض أن هذا الأمر سيتم».

كان نوير غاب عن مباراة المنتخب أمام رومانيا أول أمس الجمعة بسبب مشاكل عضلية ولعب بدلا منه مارك-أندريه تير شتيجن لاعب نادي برشلونة الإسباني.

وأضاف فليك أنه يرغب في أن يرى في الاستاد الوطني في سكوبي فريقاً ألمانياً يتحرك بفعالية هائلة، مشيراً إلى أن الهدف هو تأكيد حجز تذكرة إلى المونديال.

ويتصدر المنتخب الألماني مجموعته بـ18 نقطة، متقدماً على مقدونيا الشمالية التي تحتل المركز الثاني بـ 12 نقطة وهو نفس رصيد النقاط الذي لدى أرمينيا صاحبة المركز الثالث.

كانت مباراة الذهاب في ألمانيا انتهت بفوز مقدونيا الشمالية على «المانشافت» بهدفين مقابل هدف. وقال سيرجي جنابري مهاجم المنتخب الألماني إن هذه المباراة لا تزال تمثل ضيقاً بالنسبة للاعبين جميعاً.

ولم يشارك قلب الدفاع أنطونيو روديجر في تدريب اليوم بسبب مشاكل في الظهر وقال فليك إن عدم مشاركته «مجرد إجراء احترازي» وقال إنه يتوقع أن كل اللاعبين الـ23 المدرجين في القائمة قادرون على المشاركة.