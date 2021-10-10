«رجبي الإمارات» يشرق بالذهب في غرب آسيا



رضا سليم (دبي)



فاز منتخبنا للرجبي ببطولتين في 48 ساعة ليحصل على كأسي غرب آسيا للرجال والسيدات التي أسدل عليها الستار في ملاعب اسباير بالعاصمة القطرية الدوحة، وحقق «أبيض الرجبي» مكاسب كثيرة، أبرزها الحصول على المركز الأول للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، كما نجح لاعبونا ولاعباتنا في التفوق على كل فرق البطولات، خاصة قطر صاحب الأرض وإيران الفريق القوي، بالإضافة إلى الفوز على بقية فرق البطولة، ما يرفع معنويات اللاعبين قبل تصفيات كأس العالم التي ستقام في دبي نوفمبر المقبل.

وجاءت عودة البعثة إلى البلاد دون استقبال من جانب المسؤولين عن الرياضة، سواء من الهيئة العامة للرياضة أو اللجنة الأولمبية الوطنية.

وأعرب قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة عن سعادته بالنجاح الذي حققته البطولة، وقال: «الاتحاد القطري وفر كل عوامل نجاح البطولة، سواء على مستوى الإقامة والملاعب والإجراءات الاحترازية، وهناك عدد من المنتخبات ظهر بمستوى جيد، وكان إيران وسوريا على مستوى السيدات، خاصة أن كليهما أقل معدل أعمار في البطولة، وأيضاً قطر لديه منتخب قوي، سواء على مستوى الرجال أو السيدات، ويستعد للمشاركة في تصفيات المونديال، سعيد لمشاركة العراق وفلسطين للسيدات للمرة الأول في آسيا، وهناك منتخبات اعتذرت لظروف مختلفة، ولو اكتمل عدد المنتخبات سنصل إلى 8 منتخبات للرجال ومثلها للسيدات، وستكون النسخة المقبلة في دبي، وأتمنى مشاركة جميع منتخبات غرب آسيا».

وأهدى محمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد، الإنجاز إلى القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الداعم للرياضة والرياضيين، خاصة رياضة الرجبي.

وقال: «هناك جهود كبيرة وعمل جماعي متكامل، سواء من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري وجميع اللاعبين، والمثير أن بطولة آسيا ألغيت بسبب فيروس كورونا واستحدثت بطولات أخرى، وهناك 5 مناطق في القارة وأبطال هذه المناطق سوف يتجمعون في البطولة الآسيوية».

وأشار إلى أن المنتخب أمامه محطتان، حيث سيلعب 4 مباريات ودية أمام كازاخستان خلال معسكر خارجي، وفي أول نوفمبر سوف يعسكر منتخب روسيا رابع أوروبا في دبي ويلعب مع منتخبنا 4 مباريات، وهي آخر محطة إعداد قبل تصفيات مونديال جنوب أفريقيا 2022.

وقال محمد شاكر عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس البعثة: «سعادتنا كبيرة بهذا الإنجاز الذي كلل تعب سنوات من الجهد والعرق للوصول بالرجبي الإماراتي إلى الصدارة، فقد بات منتخبنا من أصحاب الخبرة في التعامل مع البطولات. قبل السفر كانت طموحنا اللقب، ولا ننكر أن جميع المنتخبات المشاركة كانت قوية والكل يريد الصدارة، خاصة منتخب قطر أصحاب الصدارة، وأيضاً إيران الذي ظهر قوياً على مستوى الرجال والسيدات، وأعتقد أنها خطوة مميزة من أجل خطوات أخرى وطموحات أكبر».

وأعرب خالد الجنيبي كابتن منتخب الإمارات عن سعادته الكبيرة بالإنجاز، وقال:«قيادتنا علمتنا المركز الأول وهو دائماً شعارنا، حتى ولو لم نوفق في بطولات سابقة، كما أن الفوز ببطولة غرب آسيا يمثل دافعاً معنوياً وحافزاً كبيراً قبل خوض تصفيات المونديال الشهر المقبل، وستكون هذه البطولة نقطة انطلاقة للرجبي الإماراتي على المستوى العالمي».

وقالت أسماء الزعابي كابتن منتخب السيدات:«احتفالية رائعة اكتملت بالفوز بالبطولتين، ورغم أننا حسمنا اللقب قبل الرجال، إلا أننا كنا ننتظر فوزهم كي تكتمل الفرحة ونعود إلى الوطن بلقب غرب آسيا، وهي بطولة تدخل ضمن طموحاتنا، وعلينا أن نفكر في المستقبل وأن ننظر إلى ما هو أبعد من ذلك على المستوى القاري والعالمي».