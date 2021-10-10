اتحاد الكرة الألماني يتدخل في السياسة!

فرانكفورت (د ب أ)

دعا الاتحاد الألماني لكرة القدم الحكومة الجديدة للبلاد لتعيين وزير دولة لشؤون الرياضة.

وذكر اتحاد الكرة الألماني في بيان اليوم الأحد أن الرؤساء الإقليميين التابعين له اتفقوا خلال الاجتماع الذي جرى في هامبورج على أن أعضاء الاتحادات الأعضاء بالاتحاد الألماني لكرة القدم يتوقعون أن تصبح الرياضة أكثر قوة خلال التشكيل الحالي للحكومة وخاصة الرياضات الشعبية.

وأشار البيان إلى أن هذا الملف تم إهماله من الجانب السياسي خلال أزمة جائحة كورونا، وأن قادة الاتحاد الألماني لكرة القدم يتوقعون على وجه التحديد وجود وزير دولة لشؤون الرياضة في المستشارية الاتحادية في المستقبل.

وتتولى وزارة الداخلية الألمانية حالياً شؤون الرياضة في البلاد.

ودعا اتحاد الكرة الألماني إلى الاستثمار في المرافق الرياضية في البلاد، بجانب وجود دعم ملائم لعمل المتطوعين والاعتراف بالقيمة المضافة للمجتمع من خلال كرة القدم للهواة.