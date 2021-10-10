كلينسمان وكين يسقطان «صاروخ ماديرا» في سباق السرعة!



عمرو عبيد (القاهرة)



حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب في «البريميرليج» خلال سبتمبر، بعد أسابيع قليلة من عودته إلى مانشستر يونايتد في عمر الـ36، إلا أن «الدون» لم يكن صاحب الرقم الأفضل في هذا الأمر، عبر تاريخ الجائزة الإنجليزية، وثارت عاصفة من الجدل، بعد حصول رونالدو على تلك الجائزة، في ظل توهج النجم المصري محمد صلاح، ويبقى حصْد «الدون» الجائزة بعد عودته القريبة هو الأهم، نظراً لأن هذا الحدث لم يتكرر كثيراً خلال 27 عاماً.

كريستيانو عاد إلى مانشستر يونايتد في وقت متأخر من «الميركاتو الصيفي»، لكنه لم ينتظر طويلاً ليتوّج بجائزة الأفضل الشهر الماضي، بعدما سجل 3 أهداف خلال 3 مباريات بواقع هدفين في «ضربة البداية» أمام نيوكاسل، وهدف في مرمى وستهام، ويُعد ذلك الأمر باهراً بالتأكيد، خاصة أن «صاروخ ماديرا» تجاوز الـ36 من عمره، إلا أن 7 لاعبين آخرين نجحوا في تحقيق ذلك الأمر مبكراً مع انطلاق البطولة عبر جائزة «لاعب أغسطس»، وبينهم من تفوق على «الدون» الذي لا يخسر أية مقارنة إلا نادراً!

الهداف الألماني التاريخي كلينسمان التحق بصفوف توتنهام في نهاية يوليو 1994، ليكون أول من يحصد جائزة لاعب الشهر في التاريخ، عندما حصل عليها في أغسطس من ذلك العام، وتفوق رقمياً على رونالدو، حيث سجّل 5 أهداف وصنع السادس، خلال 4 مباريات، في حين كان المشاغب الأيرلندي روبي كين هو صاحب «الرقم الفريد»، عندما انتقل من وولفرهامبتون إلى كوفنتري سيتي، بعد بداية نسخة 1999-2000 بعدة أسابيع، لكن هذا لم يمنع حصوله على جائزة أغسطس وقتها، بتسجيل 3 أهداف في 3 مباريات ليكون الأسرع على الإطلاق.

وفي موسم 1995/1996، أحرز الجناح الفرنسي دافيد جينولا هدفاً واحداً فقط، خلال أول 4 مباريات له مع نيوكاسل يونايتد، إلا أن 3 تمريرات حاسمة أخرى وأداء رائع منحاه جائزة الشهر الأول في «البريميرليج»، قبل مساهمته الفعالة في بلوغ «الماجبيز» إلى الوصافة في النهاية.

وعلى جانب آخر، لعب دارين بينت كمهاجم في صفوف كثير من الفرق الإنجليزية بينها تشارلتون أتلتيك الذي انتقل إليه في صيف 2005، وسجل أرقاماً رائعة منها 5 أهداف متتالية في أول 4 مباريات أهدته جائزة شهر أغسطس، واحتل المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين في نهاية الموسم.

وبعد انتقال النجم البرتغالي السابق ديكو من برشلونة إلى تشيلسي في يوليو 2008، نجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما خلال أول 3 مباريات في الموسم ليحصد جائزة أغسطس، قبل خفوت بريقه مع «البلوز» بسبب الإصابات وتراجع مستواه ورحيل سكولاري، ويمكن إطلاق وصف «البداية النارية» على ما قدمه المهاجم المثير للجدل، دييجو كوستا، في موسم 2014-2015، وهو ما منحه «الجائزة المبكرة» على طبق من ذهب بعد تسجيله 7 أهداف في أول 4 مباريات مع تشيلسي بينها «رباعية» في أغسطس، وكان منطقياً أن يحصد «البريميرليج» مع «البلوز».

ورغم الانطلاقة الناجحة للجناح الغاني أندريه آيو مع سوانزي سيتي في موسم 2015-2016، بتسجيل 3 أهداف وإضافة تمريرة حاسمة في أول 4 مباريات وحصوله على جائزة لاعب أغسطس في «البريميرليج»، إلا أنه رحل سريعاً إلى وست هام في الموسم التالي، وأخيراً يُعد رونالدو أحد أكبر اللاعبين حصولاً على جائزة لاعب الشهر مبكراً في الدوري الإنجليزي، لكن تيدي شيرنجهام سبقه عندما حصدها في أغسطس 2003 عن عمر يناهز 37 عاماً، كما تساوى سكولز مع زميله السابق في عمر الـ36 بجائزة 2010.