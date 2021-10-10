«أبيض الشاطئية» يتقدم منتخبات «كأس القارات»



دبي (الاتحاد)



أعلنت اللجنة المنظمة عن قائمة المنتخبات المشاركة في النسخة العاشرة من كأس القارات لكرة القدم الشاطئية التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام العاشر على التوالي، بالتعاون مع لجنة الشاطئية بالاتحاد الدولي، وتقام منافساتها على شاطئ «كايت بيتش» بمنطقة أم سقيم من 2 إلى 6 نوفمبر المقبل.

ويتقدم «أبيض الشاطئية» قائمة المنتخبات المشاركة، إلى جانب إيران «حامل اللقب»، وروسيا بطل العالم وأبرز المنافسين، فيما يتم الإعلان عن بقية المنتخبات وتوزيعها على المجموعتين خلال حفل القرعة الذي يقام في مقر مجلس دبي الرياضي غداً، لتحديد المجموعات التي سيلعب فيها كل منتخب مع نظيره وبرنامج المنافسات، كما يُعقد مؤتمر صحفي في التوقيت ذاته للإعلان عن تفاصيل البطولة.

وسيتم بث مراسم القرعة والمؤتمر الصحفي مباشرة على موقع لجنة كرة القدم الشاطئية، وعلى الصفحة الرسمية للبطولة في موقع فيسبوك، وسيتم تقسيم المنتخبات الثمانية المشاركة إلى مجموعتين، حيث تلعب فرق كل مجموعة مع بعضها في الثلاثة أيام الأولى، ضمن ربع النهائي، وتتأهل المنتخبات الفائزة إلى نصف النهائي، ثم يلعب الفائزان على اللقب 6 نوفمبر، وتتويج الفائز مباشرة بعد انتهاء المباراة النهائية، ويعقد بعدها بساعات حفل جوائز نجوم الشاطئية، ويتم خلاله تكريم أفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين في كرة القدم الشاطئية خلال موسم 2021 على مستوى العالم.

ويعود إيران للدفاع عن اللقب أمام روسيا أقوى منافس في البطولة، وحقق كل منهما 3 ألقاب في البطولة منذ انطلاقها في دبي عام 2011، ورغم أن «الدب» لم يفز بلقب البطولة منذ ست سنوات، إلا أنه يعد أقوى المنافسين للفوز بالبطولة هذا العام، خاصة بعد حصده كأس العالم للشاطئية في أغسطس الماضي.

ويعد تنظيم كأس القارات أكبر بطولات الكرة الشاطئية طوال هذه السنوات في دبي، تأكيداً على أن مدينة دبي هي الوجهة المفضلة عالمياً لتنظيم بطولات كرة القدم الشاطئية، وذلك لما تتمتع به من شواطئ جميلة وطقس معتدل وأجواء رائعة، ويدعمها الاهتمام الكبير بهذه الرياضة، من خلال تنظيم واستضافة البطولات الدولية المختلفة، وفي مقدمتها كأس العالم لكرة القدم الشاطئية عام 2009، كما فازت دبي بجائزة أفضل مدينة مستضيفة لبطولات الشاطئية في العالم، بالإضافة إلى الشعبية الكبيرة التي اكتسبتها هذه الرياضة بين سكان الأحياء السكنية في دبي، خاصة الشغف الكبير بالرياضة لدى سكان «دانة الدنيا» وزوارها الذين يسهمون في إنجاح كل حدث رياضي يتم تنظيمه في دبي عبر مشاركاتهم الفعالة وحرصهم على التواجد والتشجيع.

وأسهمت دبي في نشر لعبة كرة القدم الشاطئية في الدولة والمنطقة، من خلال البطولات المحلية والخليجية والدولية التي تم تنظيمها واستضافتها، خاصة إن دبي يقطنها جاليات كبيرة من أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، يتابع الآلاف منهم هذه البطولات وينقلون شغفهم بالشاطئية إلى بلادهم ليسهموا في زيادة شعبية اللعبة.