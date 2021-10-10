بطولة «AVIV دبي» للجولف تنضم إلى الروزنامة الأوروبية

دبي (وام)

أضافت الجولة الأوروبية للجولف، بطولة «AVIV دبي» إلى جدول فعالياتها لعام 2021، وذلك مع عودة الحدث للعام الثاني، وإقامته في نهاية الموسم ضمن الفعاليات التي تستضيفها دبي إلى جانب بطولة موانئ دبي العالمية.

وستقام البطولة التي تبلغ قيمة جوائزها 1.5 مليون دولار، على ملعب النار في منطقة جميرا للجولف، خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر المقبل، حيث تسبق بطولة موانئ دبي العالمية التي تعد ختام موسم الجولة الأوروبية للجولف «السباق إلى دبي» ضمن فعاليات «سلسلة رولكس»، على ملعب الأرض في منطقة جميرا للجولف بالفترة من 18 إلى 21 نوفمبر المقبل.

وأقيمت النسخة الأولى من بطولة AVIV دبي ديسمبر الماضي، وعُرفت باسم بطولة «الجولف في دبي» المقدمة من موانئ دبي العالمية، لتكون جزءاً من الجدول الجديد للجولة الأوروبية لعام 2020، حيث تمكن الفرنسي أنطوان روزنر من التقدم بفارق ضربتين على مواطنه مايك لورينزو فيرا، والإيطالي فرانشيسكو لابورتا، والثنائي الإنجليزي آندي سوليفان ومات والاس، ليحصل على اللقب.

وتحل البطولة بدلاً من «تحدي نيدبانك للجولف» الملغاة التي يستضيفها لاعب الجولف جاري بلاير في جنوب أفريقيا، والتي ستعود في الذكرى الأربعين لتأسيسها في عام 2022.

وتشكل البطولة ختاماً جديداً للجولة الأوروبية في موسم 2021 بعد الإضافات الأخيرة لبطولة مايوركا المفتوحة للجولف21 - 24 أكتوبر وبطولة البرتغال ماسترز 4 - 7 نوفمبر. ويسعى اللاعبون في هذين الحدثين وفي بطولة AVIV دبي إلى تأمين مكانهم ضمن بطولة موانئ دبي العالمية، التي تبلغ قيمة جوائزها 9 ملايين دولار، وتضم أفضل 50 لاعباً في «السباق إلى دبي».