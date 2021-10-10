7 سفراء لـ «دوري أدنوك» في «تصفيات المونديال»



معتصم عبدالله (دبي)



شهدت الجولة الماضية للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ظهور 7 من أصل 10 سفراء من اللاعبين الأجانب لـ «دوري أدونك للمحترفين» مع منتخبات بلادهم، على مستوى التصفيات في قارات أفريقيا وآسيا، وأميركا الجنوبية.

واستأثر السوري عمر خربين مهاجم الوحدة بالأفضلية، رغم خسارة منتخب بلاده أمام مضيفه كوريا الجنوبية 1-2، ضمن الجولة الثالثة في المجموعة الأولى، وسجل خربين هدف «نسور قاسيون» الوحيد في الدقيقة 84، ويحتل سوريا المركز الأخير في مجموعته قبل مواجهة لبنان يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الرابعة.

في المقابل، شارك جناح «العميد» ريان مينديز أساسياً «90 دقيقة»، في مباراة منتخب بلاده الرأس الأخضر أمام ليبيريا 2-1، ضمن الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني قبل مباراته الثانية أمام ليبيريا.

وشارك أحمد نور الله لاعب وسط شباب الأهلي ومنتخب إيران في مباراة بلاده أمام الإمارات 1-0 في المجموعة الأولى التي يتصدرها إيران بـ «العلامة الكاملة» برصيد 9 نقاط، في الوقت الذي بقى فيه زميله في قائمة «الفرسان» ومنتخب إيران مهدي قايدي على دكة البدلاء.

وظهر ثنائي العين المهاجم التوجولي لابا كودجو، والمدافع التونسي ياسين مرياح أساسين في الجولة الماضية، بعدما لعب لابا 79 دقيقة في مباراة منتخب بلاده أمام الكونغو برازفيل 1-1 ضمن المجموعة الثامنة، فيما لعب مرياح 75 دقيقة في مباراة موريتانيا 3-0 ضمن المجموعة الثانية التي يتصدرها تونس برصيد 9 نقاط.

في المقابل، غاب لاعب العين ومنتخب المغرب سفيان رحيمي عن القائمة الأساسية لمباراة «أسود الأطلس» الأولى أمام غينيا بيساو 5-0، قبل جلوسه على «دكة البدلاء» في المواجهة الثانية أمام ذات المنافس 3-0 ضمن المجموعة التاسعة، والتي يتصدرها المغرب بـ «العلامة الكاملة».

وشارك بن مالانجو مهاجم الشارقة بديلاً في مباراة منتخب الكونغو الأولى أمام مدغشقر 2-0 ضمن المجموعة العاشرة، فيما لعب البيروفي ويلدر كارتجينا لاعب اتحاد كلباء بديلاً لمدة 11 دقيقة أمام تشيلي 2-1، فيما غاب زميله في قائمة «النمور» رولاند فارجا عن تشكيلة مباراة منتخب المجر أمام ألبانيا 0-1.