لأول مرة في تاريخه.. الأهلي المصري بطلاً لـ «سلة العرب»

علي معالي (دبي)

حقق فريق الأهلي المصري لقبه العربي الأول على مستوى الأندية في كرة السلة للرجال، بعد التفوق في المباراة النهائية على الكويت الكويتي في النسخة رقم 33 التي جرت في ضيافة نادي الاتحاد السكندري، بنتيجة 78 - 66.

وفي الجوائز الفردية الخاصة بالبطولة، فاز إسماعيل أحمد لاعب نادي الاتحاد وأكبر لاعبي السلة العربية حالياً بكأس أكثر لاعب حصل وشارك بالبطولة العربية للأندية، ويعتبر إسماعيل أحمد أسطورة للعبة بما قدمه في مشواره، سواء مع الأندية التي لعب لها، وكذلك منتخب مصر. وحصل إيهاب أمين لاعب النادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب وأفضل جناح في البطولة، كما حصل جوهر الجواري لاعب الزهراء التونسي أيضاً على لقب أفضل جناح.

وفاز بكأس أفضل لاعب ارتكاز علي عبدالرحمن من نادي الكويت الكويتي، كنا حصل أحمد أبو العلا على كأس أفضل لاعب ارتكاز، وفاز محمد طه لاعب الاتحاد السكندري بكأس أفضل صانع ألعاب في البطولة. وفاز ألكسندر من نادي الكويت الكويتي على كأس أفضل هداف للرميات الثلاثية، وحصل زياد الشنوفي من نادى الزهراء التونسي على كأس هداف البطولة.

قام بتتويج الأبطال اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، يرافقه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ود.مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري للسلة.