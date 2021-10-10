الهاجري يتخطى «حواجز الشارقة» بـ «ثنائية سيما»

الشارقة (الاتحاد)

أحرز الفارس محمد غانم الهاجري ثنائية على صهوة الفرس «سيما» من نادي الشارقة للفروسية، في منافسات الأسبوع الثاني لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، الذي تألف من 8 أشواط، مفتوحة بنادي الشارقة للفروسية.

شارك في المنافسة 51 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة الرئيسة دون خطأ 9 فرسان، و4 منهم أكملوا جولة التمايز نظيفة دون خطأ، تصدرهم العائد بقوة إلى ميادين القفز في الموسم الجديد، الفارس محمد غانم الهاجري، محققاً ثنائية على صهوة الفرس «سيما» (9 سنوات)، من نادي الشارقة للفروسية، والمملوكة لاسطبلات الهواجر، وأنهى معها التمايز في زمن بلغ (35.77) ثانية، وأحرز الهاجري جائزة المركز الثالث بالجواد «جي اس فابيان» (11 سنة)، وأكمل معه جولة التمايز في (38.11) ثانية، وتمسك الفارس رافائيل إيدن بالمركز الثاني مع الجواد «جولي فان» من نادي الشارقة للفروسية أيضاً، وأنهى التمايز في زمن بلغ (36.07) ثانية، وحاز جائزة المركز الرابع زميلهما بالنادي الفارس عبد الله حميد المهيري والجواد «كونيج».

وبلغ عدد المشاركين في منافسة المرحلتين الخاصة على حواجز تراوح ارتفاعها بين (130 135) سم 64 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلة الثانية 12 فارساً دون خطأ، وأفضل أزمنة المرحلة الثانية سجله الفارس محمد غانم الهاجري مع الفرس «سيما دارجوجيس» من نادي الشارقة للفروسية، وبلغ (27.68) ثانية ونال به جائزة المركز الأول، وزميله بالنادي الفارس رافائيل إيدن حاز المركز الثاني مع الفرس «جولي فان»، والزمن (28.11) ثانية، وأحرز جائزة المركز الثالث الفارس الشاب عمر عبد العزيز المرزوقي بالفرس «أوجولين دو لا بيير»، من اسطبلات الشراع، وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ (28.35) ثانية.