عصام ضاحي من ملاعب الكرة إلى منصات تتويج بناء الأجسام



مراد المصري (دبي)

توج الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الفائزين في بطولة الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك التي أقيمت في المركز الثقافي برأس الخيمة، ونجح لاعبو الإمارات في إحراز سبع ميداليات ذهبية ولقب بطل الأبطال، مقابل خمس ميداليات ولقب بطل الأبطال للاعبي مصر.

شهدت منافسات الفيزيك موسكالارا لوزن أكثر من 175 سنتمتراً فوز عصام ضاحي لاعب كرة القدم السابق في صفوف منتخبنا الوطني، الذي برز في صفوف نادي الشباب «سابقاً» والنصر وأندية أخرى.

وأسفرت أبرز النتائج عن فوز محمود درويش بذهبية الفيزيك أكثر من 174 سنتمتراً، وفاز أحمد راشد الحمادي بفئة أكثر من 178 سنتمتراً، وفي فئة 170 سنتمتراً فاز اليمني يوسف أحمد بالذهبية، وفي فيزيك الشباب فاز سيف جميل، وفي الفيزيك لأكثر من 178 سنتمتراً فاز المصري أحمد النجار بالذهبية، وفاز الإيراني ذو الفقار بفئة 175 سنتمتراً.

وفي فئة الماسترز فاز أحمد حسن، وفي الكلاسيك فيزيك لأكثر من 175 سنتمتراً فاز المصري محمد صفوت، وفي الفيزيك موسكالار لغاية 175 سنتمتراً فاز الإماراتي سعيد سالم، وفي منافسات بناء الأجسام وفي الماسترز فاز المصري أبوزيد عبد الحافظ، وفي وزن 65 فاز العماني بدر عبد الله وفي وزن 70 فاز الفلبيني جون ريماندو، بينما في وزن 75 فاز الإماراتي إبراهيم البلوشي، وفي وزن 80 فاز الهندي عبد السلام، وفي وزن 85 فاز لاعب سيراليون إدوارد، وفي وزن 90 كيلوغراماً فاز المصري محمد غريب، بينما في الوزن المفتوح فاز السوري محمد ياسين، وفي أعمار الشباب وفي وزن أكثر من 75 كيلوغراماً فاز المصري محمود مدحت، بينما فاز الإماراتي حمد أحمد حسن بوزن 75 كجم وأحرز لقب بطل الأبطال لبناء الأجسام المصري محمد غريب، ونال الإماراتي محمود درويش لقب بطل الأبطال بالفيزيك.

وأكد محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة المنظمة، أن النسخة الحالية للبطولة بمثابة بداية لبطولات قادمة بعد جائحة كورونا، مؤكداً أنها نجحت بكل المقاييس بتكاتف الجميع وبالتعاون مع اتحاد بناء الأجسام برئاسة الشيخ عبدالله الشرقي والعاملين، كاشفاً عن أنه سيتم الإعلان قريباً عن بطولة كبرى ستقام في إمارة رأس الخيمة، وقدم النعيمي الشكر للشركات الراعية ولفريق العمل بإشراف الكابتن سعيد الماس، والحكم الدولي الحوسني، والسكرتير الإداري عبد المجيد يزبك وجميع الحكام.

