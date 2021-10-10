شرطة أبوظبي تعتمد خطة الموسم الرياضي الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي خطة الموسم الرياضي 2021-2022 التي تنطلق الثلاثاء، وتضم مجموعة كبيرة من المسابقات والأنشطة الرياضية لكافة القطاعات الشرطية متضمنة البطولات الرمضانية القادمة، التي من المتوقع أن تشهد منافسات كبيرة بين الرياضيين من المنتسبين والمنتسبات.

وأوضح اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية، أن الخطة تأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، بضرورة توفير كافة المقومات التي تعزز مفهوم الرياضة وتنوع أنشطتها في مختلف المجالات، انطلاقاً من أهمية الرياضة لمنتسبي ومنتسبات الشرطة.

وأشار إلى أنه تم إعداد خطة الموسم الجديد، بما يسهم في نشر الرياضة وإيجاد جو تنافسي رياضي بين الكوادر الشرطية، وتعزيز روح التواصل بين كافة القطاعات الشرطية، مشيداً بجهود مركز التربية الشرطية الرياضية في إعداد مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأنشطة الرياضية الهادفة وتوزيعها بصورة دقيقة خلال فترة الموسم الرياضي. وتتضمن الخطة اللوائح وجميع البطولات وتواريخها، للموسم الرياضي الجديد وتشمل: درع القائد العام للتفوق الرياضي ويتضمن ثلاث بطولات وهي بطولة مدير عام شرطة أبوظبي وتشمل 12 مسابقة، وبطولة الشيخ مبارك بن محمد للرماية وتضم 8 مسابقات، والبطولات الرمضانية وتشمل 8 مسابقات، وتحسب كل مسابقة بالنقاط من المركز الأول والذي يتضمن 9 نقاط، والثاني 7 نقاط، والثالث 6 نقاط.

وذكر العقيد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية أن اللائحة العامة للمسابقات تشمل (81) مادة على اللجان الرياضية بالقطاعات و4مؤشرات بدرع القائد العام للتفوق الرياضي وبها 77 نقطة ما يعادل 30 في المائة من مجموع النقاط، و7 معايير للخطط الخاصة بمديري القطاعات.

وأشار إلى أن البطولات تم توزيعها كالتالي: بطولة المدير العام وتشمل: السباحة والإنقاذ (رجال) في شاطئ الحديريات 12 أكتوبر الجاري ومسابقة 8 كيلو مترات موانع طبيعية بالوثبة (رجال) 21 ديسمبر الجاري، مسابقة 4 كيلومترات موانع طبيعية بالوثبة (سيدات) 22 ديسمبر2021، ومسابقة التجديف الثابت (رجال) صالة مغلقة بتاريخ الرابع من يناير، والتجديف الثابت (سيدات) صالة مغلقة 5 يناير، الدراجات الهوائية (رجال) في الحديريات 18 يناير، الدراجات الهوائية (سيدات) بالحديريات 19 يناير، الترايثلون (سباحة ودراجة هوائية وجري) رجال في الأول من فبراير، والدياثلون (جري ودراجة هوائية ثم جري مرة أخرى) للسيدات، والجوجيتسو (رجال) صالة مغلقة 8 فبراير، اللياقة والتحدي (رجال) يومي 27 و28 فبراير، اللياقة والتحدي (سيدات) يومي الأول والثاني من مارس.

أما بطولة المرحوم الشيخ مبارك بن محمد للرماية رقم 3، فتشمل 8 مسابقات وتقام بميدان الرماية في الحفار خلال الفترة من 6 إلى 17 مارس وتضم: الرماية مستجيب أول بندقية (رجال)، الرماية مستجيب أول بندقية (سيدات)، الرماية مستجيب أول مسدس (رجال)، الرماية مستجيب أول مسدس (سيدات)، الرماية للمهارات الحركية التكتيكية (رجال)، الرماية للمهارات الحركية التكتيكية (سيدات)، الرماية للمهارات الحركية التكتيكية ضباط، الرماية تحدي وسرعة (رجال).

وتشمل 8 مسابقات وهي: مسابقة كرة قدم (رجال)، مسابقة الكرة الطائرة (رجال)، مسابقة الكرة الطائرة (سيدات)، مسابقة شد الحبل (رجال)، ومسابقة الجري الداخلي (رجال)، ومسابقة الجري الداخلي (سيدات)، ومسابقة تحدي القوة (رجال)، ومسابقة تحدي القوة (سيدات).