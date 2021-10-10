الدانمارك وإنجلترا.. «مشارف المونديال»



كيسينوا (أ ف ب)

باتت الدانمارك وإنجلترا على مشارف النهائيات بمواصلة الأولى لـ «العلامة الكاملة» في سبع مباريات، عندما تغلبت على مضيفتها مولدافيا برباعية نظيفة، وتغلبت الثانية على مضيفتها أندورا بخماسية نظيفة في الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى «مونديال 2022» في كرة القدم.

وشددت السويد وسويسرا الخناق على إسبانيا وإيطاليا بفوز الأولى على ضيفتها كوسوفو 3-صفر، والثانية على ضيفتها أيرلندا الشمالية بثنائية نظيفة.

تابعت الدنمارك، بطلة أوروبا عام 1992، تغريدها خارج السرب عندما حققت فوزها السابع توالياً بسحقها مضيفتها مولدافيا 4-صفر في كيسينوا.

وحسمت الدانمارك نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيلها رباعية تناوب عليها أندرياس سكوف أولسن وسيمون كاير وكريستيان نورجارد ويواكيم ميهيلي، وفرض لاعب وسط بولونيا الإيطالي سكوف أولسن نفسه نجماً للمباراة بافتتاحه التسجيل واصطياده ركلة جزاء وصناعته الهدف الثالث.

وضمنت الدانمارك التي أبهرت الجميع ببلوغها نصف نهائي كأس أوروبا هذا الصيف، أحد المركزين الأولين في المجموعة «الأول يتأهل مباشرة، فيما يخوض الثاني ملحقاً مع أصحاب المركز الثاني في المجموعات العشر من التصفيات».

ورفعت الدنمارك رصيدها إلى 21 نقطة وهي تملك فرصة حجز بطاقتها إلى النهائيات للمرة السادسة في تاريخها، الثلاثاء المقبل في حال فوزها على ضيفتها النمسا الثالثة، أو تعثر مطاردتها المباشرة اسكتلندا أمام مضيفتها جزر فارو.

وفي المجموعة ذاتها، قلبت اسكتلندا الطاولة على ضيفتها اسكتلندا وتغلبت عليها 3-2، وعززت اسكتلندا موقعها في المركز الثاني برصيد 14 نقطة بفارق أربع نقاط خلف الدانمارك المتصدرة بالعلامة الكاملة في ست مباريات، والتي تلاقي مضيفتها مولدافيا لاحقاً، فيما تجمد رصيد إسرائيل عند 10 نقاط في المركز الثالث.

وأنعشت النمسا آمالها في المنافسة على بطاقة الملحق بفوزها على جزر فارو بهدفين نظيفين سجلهما لاعب وسط لايبزج الألماني كونراد لايمر وزميله السابق في الفريق لاعب وسط بايرن ميونيخ حالياً مارسيل سابيتسر.

ودكّ المنتخب الإنجليزي شباك مضيفه الأندوري بخماسية نظيفة على ملعب أندورا الوطني، الذي شهد اندلاع حريق أخمد على وجه السرعة عشية المباراة، ودنا خطوة إضافية من التأهل مواصلاً هيمنته على المجموعة التاسعة، وسجل بن تشيلويل وبوكايو ساكا وتامي أبراهام وجيمس وارد-براوس وجاك جريليش الأهداف.

وعزز وصيف بطل أوروبا صدارته برصيد 19 نقطة «ستة انتصارات وتعادل» بفارق أربع نقاط أمام ألبانيا التي فجرت مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على مضيفتها المجر بهدف وحيد سجله مهاجم ساوثهامبتون الإنجليزي أرماندو برويا.

وعززت بولندا موقعها في المركز الثالث بفوزها الساحق على ضيفتها سان مارينو بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها كارول سفيدرسكي وكريستيان برولي بالخطأ في مرماه، وتوماش كيدشيورا وآدم بوكسا وكريستوف بياتيك.

واستعادت سويسرا نغمة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين، عندما تغلبت على ضيفتها إيرلندا الشمالية 2-صفر في جنيف في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة، وسجل لاعب أيك أثينا المعار من آينتراخت فرانكفورت الألماني ستيفن تسوبر وبديله لاعب وسط يونج بويز كريستيان فاسناخت الهدفين.

وتلقت إيرلندا الشمالية ضربة موجعة بطرد لاعب وسط نيوكاسل الإنجليزي جمال لويس لتلقيه الإنذار الثاني.

وهو الفوز الثالث لسويسرا في خمس مباريات فرفعت رصيدها إلى 11 نقطة، وقلصت الفارق إلى ثلاث نقاط عن إيطاليا المتصدرة من ست مباريات، والتي تغيب عن النافذة الدولية للشهر الجاري بسبب مسابقة دوري الأمم الأوروبية، حيث خسرت نصف النهائي أمام إسبانيا 1-2، وتجمد رصيد إيرلندا الشمالية عند خمس نقاط من خمس مباريات في المركز الثالث، وفي المجموعة ذاتها، حققت ليتوانيا بدورها فوزها الأول في التصفيات عندما تغلبت على ضيفتها بلغاريا 3-1.

وفي المجموعة الثانية، استعادت السويد توازنها وشددت الخناق على إسبانيا المتصدرة عندما جدّدت تفوّقها على ضيفها الكوسوفي 3-صفر.

وعانت السويد لحسم النتيجة، خصوصاً في الشوط الأول، حيث احتاجت إلى ركلة جزاء لافتتاح التسجيل عبر مهاجم لايبزج الألماني إميل فورسبرج، قبل أن تسجل هدفين في الشوط الثاني عبر مهاجم ريال سوسيداد الإسباني ألكسندر إيزاك بمجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس آرو موريتش، وبديله مهاجم الاتفاق السعودي روبن كايسون بتسديدة قوية بيمناه من داخل المنطقة.

واستعادت السويد توازنها بعد تلقيها خسارة مفاجئة في الجولة الرابعة أمام مضيفتها اليونان 1-2، فحققت فوزها الرابع في خمس مباريات، وعززت موقعها في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف إسبانيا المتصدرة برصيد 13 نقطة من ست مباريات.

وفي المجموعة ذاتها، تابعت اليونان صحوتها وعززت حظوظها في المنافسة على البطاقة الثانية المؤهلة إلى الملحق عندما حققت فوزاً قاتلاً وثميناً على مضيفتها جورجيا بهدفين نظيفين سجلهما أناستاسيوس باكاسيتاس من ركلة جزاء وديميتريوس بيلكاس، وهو الفوز الثاني توالياً لليونان بعد ثلاث تعادلات متتالية فرفعت رصيدها إلى تسع نقاط في المركز الثالث مع مباراة أقل.

وانتزعت صربيا صدارة المجموعة الأولى من البرتغال بفوزها الصعب على مضيفتها لوكسمبورج 1-صفر، فيما حققت إيرلندا فوزها الأول في التصفيات بتخطّيها مضيفتها أذربيجان 3-صفر.

في المباراة الأولى، نجحت صربيا في خطف الصدارة مؤقتاً من البرتغال، بفوزها على لوكسمبورج بهدف وحيد سجله مهاجم فيورنتينا الإيطالي دوسان فلاهوفيتش.

ورفعت صربيا رصيدها إلى 14 نقطة من ست مباريات بفارق نقطة واحدة أمام البرتغال التي خاضت خمس مباريات فقط، وغابت عن الجولة الحالية إذ تخوض مباراة ودية مع قطر مضيفة المونديال،

وفي الثانية، تدين إيرلندا بفوزها إلى ثنائية مهاجم وست بروميتش الإنجليزي كالوم روبنسون، قبل أن يضيف شيدوزي أوجبيني الثالث.