مدفيديف.. البداية القوية



لوس أنجلوس (أ ف ب)

بدأ الروسي دانييل مدفيديف مشواره في دورة إنديان ويلز الأميركية، سابعة دورات الألف نقطة للماسترز لهذا الموسم بقوة، بفوزه على الأميركي ماكينزي ماكدونالد 6-4 و6-2.

وكان الروسي المصنف ثانياً عالمياً والأول في هذه الدورة التي كانت مقررة أصلاً بين 10 و21 مارس لكنها أرجئت بسبب فيروس كورونا، يخوض أول مشاركة له في دورات رابطة المحترفين، منذ تتويجه بطلاً لبطولة فلاشينج ميدوز الأميركية في 13 سبتمبر حين حرم الصربي نوفاك ديوكوفيتش من أن يصبح أول لاعب يحرز الألقاب الأربعة الكبرى جميعها في موسم واحد منذ عام 1969.

إلا أن مدفيديف الذي وضع في صدارة مصنفي هذه الدورة بسبب غياب ديوكوفيتش، شارك في كأس لايفر وأسهم في قيادة فريق أوروبا للفوز على فريق العالم.

ولم يجد الروسي السبت صعوبة تذكر في تخطي عقبة ماكدونالد المصنف 57 عالمياً، وحتى أنه لم يُهَدَد من الأميركي ولو لمرة واحدة بخسارة إرساله، فيما حصل بدوره على سبع فرص لكسر إرسال منافسه وترجم ثلاثاً منها، حاسماً اللقاء في ساعة و12 دقيقة.

وقال مدفيديف بعد اللقاء «في الواقع أنا راضٍ جداً، لأني لا ألعب عادة بشكل جيد في إنديان ويلز كما لم ألعب بشكل جيد خلال التمارين التي سبقت انطلاق الدورة».

ولطالما عانى الروسي في هذه الدورة التي حقق فيها ثلاثة انتصارات من أصل ست مباريات، فودع من الدور الأول عام 2017 ثم من الدور الثالث في 2018 و2019، علماً أن نسخة 2020 ألغيت بسبب فيروس كورونا.

ويلتقي مدفيديف، الفائز حتى الآن بأربعة ألقاب في دورات الألف نقطة للماسترز من أصل خمس مباريات نهائية، في الدور الثالث الصربي فيليب كرايينوفينتش الذي تغلب بدوره على الأميركي الآخر ماركوس جيرون 7-6 و7-5.

وعلى غرار مدفيديف، لم يواجه الروسي الآخر أندري روبليف المصنف رابعاً صعوبة في التأهل إلى الدور الثالث بفوزه على الإسباني كارلوس نابيرنر 6-3 و6-4.

كما تأهل إلى الدور ذاته النروجي كاسبر رود السادس بفوزه على الإسباني روبرتو كارباييس 6-1 و6-2، البولندي هوبرت هوركاش الثامن بفوزه على الأسترالي أليكسي بوبيرين 6-1 و7-5، الكندي دينيس شابوفالوف التاسع بفوزه على مواطنه فاسيك بوسبيسيل 3-صفر ثم بالانسحاب، الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الحادي عشر بفوزه على الأميركي ماكسيم كريسي 6-2 و3-6 و7-5.

وعند السيدات، احتاجت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة أولى في هذه الدورة التي تدخل بين دورات الألف بحسب تصنيف رابطة المحترفات، إلى ساعة و20 دقيقة لكي تخرج منتصرة من اختبارها الأول والتأهل إلى الدور الثالث بالفوز على البولندية الصاعدة من التصفيات ماجدالينا فريخ 7-5 و6-2.

وحققت بليشكوفا ستة إرسالات ساحقة، لترفع رصيدها إلى 387 إرسالاً ساحقاً للموسم، فيما كسرت إرسال منافستها خمس مرات من أصل ست فرص حصلت عليها خلال اللقاء.

وبدت التشيكية بأنها ستعاني حين خسرت إرسالها في الشوط السابع لتتخلف 3-4، لكنها ردت سريعاً واستعادت التقدم 6-5 ثم حسمت المجموعة 7-5، قبل أن تضرب بقوة في الثانية بتقدمها 5-1.

وبعدما خسرت إرسالها في الشوط السابع، ردت بليشكوفا سريعاً وحسمت المجموعة 6-2 على إرسال منافستها، لتتأهل إلى الدور الثالث حيث ستواجه البرازيلية بياتريز حداد مايا الفائزة على المصرية ميار شريف 6-3 و6-صفر.

وكانت الإسبانية جاربينيي موجوروسا المصنفة خامسة أبرز ضحايا الدور الثاني بخسارتها أمام الأسترالية أيلا تومليانوفيتش 3-6 و6-1 و3-6.

وتأهلت إلى الدور الثالث التونسية أنس جابر المصنفة 12 بفوزها على اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا 6-2 و6-7 و6-3، لتواجه الأميركية دانييل كولينز الفائزة على مواطنتها لورن ديفيس 6-1 ثم بالانسحاب.

وتأهلت أيضاً التشيكية باربورا كريتشيكوفا الثالثة بفوزها على الكازاخستانية دارينا دياس 6-4 و3-6 و6-1، والكندية بيانكا أندرييسكو السادسة عشرة وحاملة اللقب من 2019 بفوزها على الأميركية أليسون ريسك 7-6 و5-7 و6-2.

وفازت الألمانية أنجيليك كيربر العاشرة على التشيكية كاتيرينا سينياكوفا 6-1 و6-7 و7-5، والأميركية كوكو جوف الخامسة عشرة على الفرنسية كارولين جارسيا 6-3 و6-7 و6-1.