«حشيم» على قمة «بوانيش غنتوت» ويحسم لقب الموسم



مصطفى الديب (أبوظبي)

حلق «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بلقب سباق غنتوت للبوانيش الشراعية، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وحصل البطل على 30 ألف درهم، ولم يكن لقب السباق فقط هو الذي حلق به «حشيم»، وتم إعلانه بطلاً للموسم بشكل عام لفئة البوانيش بعد تصدره الترتيب العام بقيادة النوخذة حسين عبد الله محمد المرزوقي.

واحتل المركز الثاني في ترتيب سباق غنتوت «الطيار» لعمر عبد الله محمد المرزوقي، وحل ثالثاً «لزاز» لخليفة مهير سعيد المرزوفي، فيما كان المركز الرابع من نصيب «التبر»ش لمحمد سهيل خلفان المهيري، وخامساً جاء «فلاح» لعبد العزيز محمد عبد العزيز الحمادي، فيما حل «نشايب» لأحمد سعيد سالم الرميثي سادساً، وسابعاً جاء «السرب» للحر راشد خادم المهيري، وفي المركز الثامن جاء «الوسمي» لجمعة محمد حثبور الرميثي وتاسعاً حل «خزام» لأحمد سعيد سالم الرميثي، وفي المركز العاشر جاء «هداف» لإبراهيم محمد عبد العزيز الحمادي.