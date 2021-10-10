«الدون 181» مدمر الأرقام!



معتز الشامي (دبي)



يواصل كرستيانو رونالدو التألق في الملاعب العالمية، سواء في شهره الأول مع مانشستر يونايتد، أو مع منتخب البرتغال، الذي تفوق على قطر بثلاثية منها هدف لـ «الدون» رافعاً رصيده إلى 112 هدفاً دولياً.

رقم قياسي جديدة حطمه رونالدو وأصبح من الصعب اللحاق به، عندما وصل رصيده إلى 181 مباراة دولية مع منتخب بلاده، ليكسر الرقم الأوروبي المسجل باسم الإسباني نجم باريس سان جيرمان الفرنسي سيرجيو راموس.

رقم آخر من الصعب الوصول إليه وحققه «الدون»، بحسب موقع الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، حيث لم يكتف بأهدافه الـ112 فقط، ولكنه بات الأكثر صناعة للأهداف بواقع 41 هدفاً في مسيرته مع منتخب بلاده.

وعلى المستوى المهني، سجل رونالدو حتى الآن 748 هدفاً في مسيرته وصنع 159 هدفاً، أما باقي أرقامه فتعكس استمرار توهجه وهو بسن الـ36 عاماً، حيث تصل نسبة نجاح تنفيذ ركلات الرأس 100%، وكذلك نسبة تسديد ركلات الجزاء والركلة الحرة المباشرة على المرمى، ما يعني أن رونالدو لا يزال الأخطر داخل المنطقة وخارجها.

جماهير البرتغال تنتظر الكثير من الأسطورة رونالدو في «مونديال 2022»، الذي قال عبر حسابه في «تويتر»: نفس الفخر كما هو الحال دائماً عند تمثيل بلدي وارتداء ألواننا، اختبار آخر، بروفة أخرى. نستمر معاً في الطموح والحلم والمسار الثابت الذي حددناه: أن نكون حاضرين في كأس العالم التاريخي 2022!.