«الحرب» تشتعل بين سان جيرمان والريال!



أنور إبراهيم (القاهرة)



طالب البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، بضرورة توقيع عقوبات على نادي ريال مدريد الإسباني، بسبب الأسلوب الذي يتبعه هذا النادي ورئيسه فلورنتينو بيريز، فيما يتعلق بطلب النجم الشاب كليان مبابي، وإغرائه باللعب لـ «الملكي».

ورفض النادي الباريسي من قبل عرضاً خرافياً من بيريز لضم مبابي مقابل 220 مليون يورو، خلال «الميركاتو الصيفي»، مخاطراً بذلك بإمكانية رحيل اللاعب مجاناً في يناير المقبل.

وأبدى ليوناردو غضبه الشديد من مسؤولي الريال، منتقداً طريقتهم في التعامل مع هذا الملف، وقال في حديث لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»: في مدريد لا ينكرون ما أقوله، ولكني أعتقد أن هذا النادي يسعى منذ فترة طويلة للحصول على توقيع مبابي مجاناً «باعتبار أنه سيكون لاعباً حراً».

وأضاف: أنهم يتحدثون عنه علانية منذ عامين، وهذا تصرف يجب أن يعاقبوا عليه، وهذا سلوك غير محترم تجاه اللاعب، وهو ليس أي لاعب، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم.

وقال ليوناردو: رئيس الريال والمدرب واللاعبون جميعهم يتحدثون عن مبابي، وأعتقد أن هذا جزء من خطتهم لإغرائه، ومرة أخرى أقول هذا تصرف غير محترم، مبابي لاعب في سان جيرمان، والنادي حريص على استمرار هذه العلاقة.

يذكر أن فلورنتينيو بيريز رئيس الريال أعلن مؤخراً أن موضوع مبابى في طريقه للحل في يناير المقبل، وأنه بات قريباً من «الملكي» أكثر من أي وقت مضى، كما تحدث أكثر من لاعب مدريدي، بخصوص مبابي، وأبدوا اقتناعهم بأن هذا النجم الشباب سيكون معهم قريباً، ومن هؤلاء اللاعبين كريم بنزيمة الذي قال إنها مسألة وقت، وتوني كروس الذي قال إنه يحب أن يرى مبابي لاعباً في الريال، وما علينا سوى الانتظار لنرى ما سيحدث.