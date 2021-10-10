الوحدة يستعيد «سمعة» في لقاء النصر



محمد سيد أحمد (أبوظبي)



يستعيد الوحدة خدمات قائده إسماعيل مطر أمام النصر السعودي، في مباراة ربع نهائي دوري أبطال آسيا، التي تقام في الساعة السابعة مساء السبت المقبل، بتوقيت أبوظبي، في استاد جامعة الملك سعود في الرياض، ويتأهل الفائز إلى نصف النهائي للقاء المتأهل من لقاء الهلال السعودي وبيروزي الإيراني الذي يقام السبت أيضاً.

وأكمل إسماعيل مطر العقوبة الانضباطية الموقعة من الاتحاد الآسيوي، بعد طرده أمام الريان القطري، بالجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الخامسة، بالإيقاف 3 مباريات، حيث غاب أمام بيروزي وجوا الهندي في آخر جولتين بالمجموعة، والشارقة بدور الـ16، الذي شهد طرد منصور الحربي، وهو ما يجعله خارج حسابات الفريق بالرياض.

وتجرى محاولات للحاق الدولي محمد برغش وماجد عبد الله بالفريق، قبل التوجه إلى الرياض يوم الأربعاء المقبل بطائرة خاصة قبل 73 ساعة من اللقاء، حيث يخضع اللاعبان لبرنامج مكثف حتى يتعافيا من إصابة عضلية، تسببت في استبعاد الأول من المنتخب الأول.

وتمثل عودة عبد الله الكربي من الإصابة ومشاركته في شوط كامل أمام خورفكان الأخير في ذهاب الدور الأول لكأس رابطة المحترفين، خبراً ساراً للفريق، خاصة في حال عدم اكتمال جاهزية برغش.

من جهة ثانية خضع «العنابي» لراحة سلبية اليوم، ويستأنف تدريباته غداً «الاثنين»، حتى موعد السفر الذي ينضم فيه الدوليون محمد الشامسي وخليل إبراهيم ومحمود خميس وطحنون الزعابي وعبد الله حمد بعد مباراة المنتخب الوطني والعراق في التصفيات الآسيوية لـ «مونديال 2022»، بجانب السوري عمر خربين الذي يواجه منتخب بلاده لبنان في اليوم نفسه.

يذكر أن الكوري الجنوبي لي ميونج سيكون حاضراً بقائمة الوحدة في «الأبطال» والتي لا تشمل البرتغالي فابيو مارتنيز الذي تم قيده مؤخراً، ليكون الأجنبي الرابع مع خوسيه أنخيل وخربين وجواو بيدرو.