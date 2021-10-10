«بيج رامي» بطل «مستر أولمبيا»



علي معالي (دبي)

تُوج المصري ممدوح السباعي الشهير بـ«بيج رامي» بلقب بطولة «مستر أولمبيا 2021» التي جرت في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأميركية ليحافظ على اللقب الذي حصده في ديسمبر 2020.

أصبح ممدوح السباعي «37 عاماً» بطل مصر أول لاعب يفوز ببطولة « مستر أولمبيا» مرتين على التوالي، ويأتي «بيج رامي» في المرتبة الثانية بعد «فيل هيث» الذي حصد اللقب 7 مرات متتالية من 2011 إلى2017.جاء «بيج رامي» في المركز الأول وتبعه الأميركي براندون كوري والإيراني هادي جوبان والأميركي هانتر لابرادا فيما احتل الأميركي واكر المرتبة الخامسة.

وظهر «بيج رامي» في «حلة مثالية» في اليوم النهائي مع براندون كوري، الأمر الذي وضع لجنة التحكيم في اختبار صعب قبل أن يحسم رامي التفوق في النهاية لمصلحته ليؤكد جدارته العالمية.

انفجر «بيج رامي» فرحاً بالإنجاز التاريخي وظل يطلق صرخات مدوية والتلويح بيده بعد إعلان فوزه واحتضن الأميركي كوري وبقية منافسيه قبل أن يستعرض الميدالية الذهبية وجسده أمام الجماهير.

حصل البطل المصري المتوج بالمركز الأول في بطولة «مستر أولمبيا» على جائزة مالية قدرها 400 ألف دولار مقابل 150 ألف لكوري و100 ألف لشوبان.

يعتبر الوزن المفتوح الأكثر شهرة وجاذبية في «مستر أولمبيا»، وواجه السباعي منافسه الأميركي براندون كاري «بطل عام 2019» في التصفية النهائية ورجحت كفة البطل المصري في النهاية.

ونال «بيج رامي» شهرة واسعة العام الماضي، عندما أصبح أول مصري يتوج بلقب «مستر أولمبيا»، ومع تتويجه للمرة الثانية يفرض اللاعب نفسه على اللعبة عالمياً.