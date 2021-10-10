الفلاسي بطل كأس الإمارات للرياضات الإلكترونية

دبي (الاتحاد)



نظمت جمعية الرياضات الإلكترونية احتفالية لتوزيع جوائز مهرجان الإمارات للرياضات الإلكترونية 2021 والذي أقيم بتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الجمعية برعاية «إي سبورت ماركتينج»، وتوج وليد الفلاسي بكأس البطولة بعد حصوله على المركز الأول في لعبة فيفا 21، وفاز فريق «مايستيك» بالمركز الأول في لعبة «ليج أوف ليجيند»، وحصل فريق «ريفليوشن» على المركز الأول في لعبة «ببجي موبايل»، وفاز فريق «فراجرز» بالمركز الأول في لعبة فالورانت.

وحضر الاحتفالية المستشار سعيد علي الطاهر، الأمين العام للجمعية، وعبدالله القرق، رئيس المكتب الاستشاري بجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، وتضمنت منافسات المهرجان أربعة ألعاب مختلفة وهي: (فيفا 21 - ليج أوف ليجيند - ببجي موبايل - فالورانت)، وشارك في المهرجان أكثر من 200 لاعب من مختلف الأغمار والجنسيات، ورصدت اللجنة المنظمة للمهرجان جوائز بقيمة 50 ألف درهم.