جريفاس بطل كأس «06 مول» للشطرنج



الشارقة (الاتحاد)



أحرز الأستاذ الدولي الكبير اليوناني استراتيوس جريفاس كأس بطولة 06 مول المفتوحة للشطرنج السريع، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالتعاون مع إدارة مول 06 بالشارقة، وبمشاركة 110 لاعبين ولاعبات من 20 دولة، وجاء الفوز بالمركز الأول بعدما حصد 7.5 نقطة، وحلّ بالمركز الثاني المولدوفي فايوريل لورداشيسكو الذي تساوى مع الأول بنفس الرصيد من النقاط ومبتعداً عنه بكسر التعادل، والثالث التركي ميرت ايردوجدو برصيد 7 نقاط، والرابع الأوكراني آدم توخاييف، والخامس المغربي مخلص العدناني، والسادس علي الصبار.

وشهد حفل الختام ومجريات اليوم الثاني من المنافسات الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعمران عبد الله النعيمي نائب رئيس النادي، وجمال عيسى المدفع الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد، ورجائي السوسي المدير التنفيذي للنادي، وحشد غفير من أهالي اللاعبين والزائرين للمول.

وتقدم عمران عبد الله النعيمي نائب رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بالشكر لإدارة مول (06 الشارقة) لما قدموه من تسهيلات لإنجاح البطولة، وأكّد أن النادي يعمل على تفعيل الشراكة مع مختلف القطاعات الخاصة والحكومية، مشيراً إلى أهمية تكامل الأدوار بين مختلف القطاعات لخدمة المجتمع بالرياضة، وذلك من خلال تنظيم فعاليات رياضية متنوعة تعزز التنوع في الرياضات، ويأتي هذا البرنامج تحقيقاً لرؤية مجلس الشارقة الرياضي في بناء مجتمع رياضي متميز وسعيد، وعليه فإن إدارة النادي تحرص دوماً على توفير الفرصة لعشاق لعبة الشطرنج للمشاركة في البطولات الدولية المختلفة التي ينظمها النادي في مختلف المناطق بالإمارة، كما يمنح الفرصة لكافة الفئات من المواطنين والمقيمين في الشارقة، ويجمعهم لممارسة هواياتهم والترويح عن أنفسهم، وتعزيز شبكة علاقاتهم مع أقرانهم من مختلف الجنسيات الأخرى وتوطيد العلاقة بينهم، عبر التنافس الشريف في جو من الألفة والتعارف بين كافة المشاركين.

وكانت اللجنة المنظمة قد رصدت جائزة خاصة لأفضل لاعبة في البطولة، وحصلت عليها الدولية الأوزبكية شاخنوزا سابيروفا، كما شهدت البطولة عودة بطل الإمارات تحت 14 وتحت 16 سنة اللاعب حمد عصام الذي حصل على المركز العاشر مسجلا 6.5 نقطة.