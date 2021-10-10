محمد بن منصور يتوج الفائزين ببطولة الإمارات للمواي تاي



أبوظبي (الاتحاد)

شهد الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان ختام منافسات بطولة «الإمارات للمواي تاي للكبار» التي نظمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج بصالة مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وحصد لاعبو منتخبنا الوطني 4 ميداليات ذهبية وميدالية فضية في البطولة التي اختتمت أمس السبت، بحضور عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمواي تاي نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، ومن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد خالد السويدي وفرح سالم ومريم القبيسي، وتنافس على ألقاب البطولة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 20 نادياً من مختلف مناطق الدولة، وسط حضور جماهيري مميز من محبي وعشاق رياضة المواي تاي والذين تفاعلوا مع منافسات البطولة.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز محمد علي على أمين زيغاني في المباراة الافتتاحية للجولة النهائية، وفوز جوسفين تان على شارلوتي لوبيز، ومحمد البخاري على زياد ادريسي، وأحمد نعاني على عبد العزيز الرشيدي، وأنيشا راذكارا على جولي سانشيز، وسناء نجاصي على كاميليا عبدالله، وفاز لاعب منتخبنا إبراهيم الحمادي على عصام جبر، وزميله بالمنتخب إبراهيم بلال على باخر روزيف، وفوز لاعب منتخبنا الوطني محمد مرضي بالضربة الفنية القاضية على دانييل راميريز، وفوز لاعب منتخبنا أحمد عبد العزيز على سيد أجرعام، وفوز دان فيني على بلال رياض، وفوز نبيل أوش على عماد أساسي، وفي الختام فاز المحمد عادل على معاذ عبد الجواد، فيما أحرز لاعب منتخبنا عبدالله الحوسني الميدالية الفضية بخسارته أمام سيريك مبابي بسبب الإصابة.

وفي ختام النزالات قام الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان وعبدالله سعيد النيادي بتتويج الفائزين وشارك في التتويج طارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد مدير البطولة وفهد العبدولي مدير إدارة الأنشطة.

وقال طارق المهيري: هذه النسخة من البطولة كانت مميزة جداً بفضل الجهود التنظيمية الرائعة التي سبقت كافة مراحل انطلاقتها وتعاون جميع المشاركين واللاعبين، وقد تم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية التي ضمنت سلامة جميع اللاعبين والحضور، وتم نقل مواجهات البطولة مباشرةً عبر تطبيق uam والذي أصبح مرجعاً لجميع أخبار الاتحاد ومعرضاً للصور الحصرية والمقابلات ومكتبة للفيديو.

وأكد المهيري أن البطولة شكلت نواة لاستقطاب لاعبين جدد من مختلف الفئات العمرية والأوزان، وتم الوقوف على مستوياتهم من قبل اللجنة الفنية في الاتحاد بهدف ضمهم للمنتخبات الوطنية للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية المقبلة، لا سيما بطولة العالم للمواي تاي والتي تقام ديسمبر المقبل في تايلاند.

الجدير بالذكر الإشراف على منافسات البطولة جاء من طاقم تحكيم إماراتي مميز بالإضافة إلى مجموعة من الحكام المقيمين بالدولة أعضاء لجنة الحكام.