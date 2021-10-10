جريزمان على أعتاب «نادي المائة»



أنور إبراهيم (القاهرة)

الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد الإسباني، على موعد مع مباراته الدولية رقم 100، عندما يخوض منتخب بلاده مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام إسبانيا.

ويأمل جريزمان أن يواكب احتفاله بهذا الحدث الشخصي، احتفالاً آخر بالفوز على «الماتادور»، في هذه الموقعة الحاسمة.

ويتحدى منتخب «الديوك» نظيره الإسباني في هذه الموقعة التي قال عنها ديدييه ديشامب المدير الفني: «نكون أو لا نكون»، أما جريزمان يأمل أن يكون رقم «100» فألاً حسناً عليه.

وبمشاركته في مباراة إسبانيا، سينضم جريزمان إلى نادٍ خاص جداً لا يضم سوى 8 لاعبين غيره، وسيكون هو «التاسع»، وهم: ليليام تورام، هوجو لوريس، تيري هنري، مارسيل ديسايي، أوليفرجيرو، زين الدين زيدان، باتريك فييرا، وديدييه ديشامب المدير الفني الحالي لـ «الديوك».

ويأمل أي لاعب في الوصول إلى هذا الرقم الذي يعكس أهميته مع منتخب بلاده، ويثبت «طول عمره» واستمراره في اللعب الدولي على أعلى مستوى احترافي.

ومن جانبه، حرص ديشامب على الإشادة بجريزمان، وقال: انظروا إلى فاعلية هذا اللاعب من خلال الأهداف التي يسجلها، أو تلك التي يصنعها لزملائه، وهو سعيد الحظ، لأنه لم يواجه أي مشكلات بدنية طوال فترة وجوده مع المنتخب، وأتمنى أن يستمر كذلك.

وأشار ديشامب إلى أن جريزمان كان على الموعد دائماً، فنياً وبدنياً، منذ بطولة «يورو 2016»، ولعب دوراً مؤثراً في كل انتصارات «الديوك»، ومن وقتها وهو عنصر أساسي لا غنى عنه، وسجل 41 هدفاً مع المنتخب، وأصبح ثالث هدافي ل «الديوك» على مر التاريخ، ولا يسبقه إلا تيري هنري «51 هدفاً» وأوليفييه جيرو «46 هدفاً»، وما زالت الفرصة أمامه للحاق بهما، إذ أنه في «الثلاثين» من عمره، وقادر على إضافة المزيد من الأهداف مع المنتخب ليتجاوز، على أقل تقدير، جيرو.

يذكر أن أنطوان جريزمان المولود في 21 مارس 1991، بدأ مسيرته الاحترافية في ريال سوسيداد «2009-2014» ثم انتقل إلى أتليتكو مدريد «2014-2019»، ومنه إلى برشلونة الذي أعاره إلى «الأتليتي» هذا الموسم، ولعب جريزمان في جميع منتخبات الناشئين والشباب الفرنسية، بينما بدأ مسيرته مع المنتخب الأول اعتباراً من 2014.