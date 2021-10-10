الوحدة يتصدر «الكبار» والعين بطل «الشباب» في «الإمارات الوطنية» للجو جيتسو



أبوظبي (الاتحاد)



حصد نادي الوحدة المركز الأول ضمن فئة الكبار فوق 18 عاماً، بعد انتهاء منافسات اليوم الثاني لبطولة الإمارات الوطنية للجو جيتسو، وحل العين في مرتبة الوصيف، وجاءت أكاديمية بالمز الرياضية ثالثة.

وفي فئة الشباب تحت 18 عاماً، كانت المرتبة الأولى من نصيب العين، وحل الوحدة ثانياً وتبعه بني ياس في المرتبة الثالثة؛ وفي فئة الناشئين تحت 16 عاماً، تمكّن أبطال الوحدة من حصد المرتبة الأولى، وحلت أكاديمية بالمز الرياضية 777 ثانية والعين ثالثاً.

وحضر منافسات البطولة التي أقيمت في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، وتم تخصيصها في اليوم الثاني لنزالات الرجال ضمن فئات الناشئين تحت 16 عاماً، والشباب تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً، العميد محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، ومنصور الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومبارك المنهالي، مدير الإدارة الفنية لدى الاتحاد، وعدد من مسؤولي وإداريي الأندية المشاركة.

وقال العميد محمد بن دلموج الظاهري: سعادتنا كبيرة لاختتام بطولة الإمارات الوطنية التي تمثّل فصلاً جديداً من مسيرة تميّز الفعاليات المحلية للجوجيتسو في الدولة.

وهنأ الظاهري أبطال وإدارات الأندية المتوّجة في ختام البطولة، وقال: نتطلع لتميّز جميع أنديتنا خلال الموسم القادم، وفي الاستحقاقات الدولية التي نستعد لها خلال الأشهر المقبلة، حيث سنواصل تقديم مختلف أشكال الدعم لجميع لاعبي الجو جيتسو، لتمكينهم من الوصول إلى كامل إمكاناتهم والتألق في جميع المحافل، ليكونوا سفراء الإمارات للجو جيتسو في الاستحقاقات العالمية.

وشهد اليوم الختامي للبطولة منافساتٍ حماسية بين مختلف اللاعبين، الذين حرصوا على تقديم أفضل مهاراتهم على بساط النزال والوصول إلى منصة التتويج، فيما تعالت تشجيعات فرقهم وجمهورهم على مدرجات المشجعين، الذين تمكنوا من معايشة لحظاتٍ مميّزة لا تقل حماسةً عن تلك التي اعتادوا عليها في البطولات الدولية.

وقال رامون ليموس، مدرب المنتخب: سعادتنا بالغة بقوة المنافسة، وتقارب المستويات بين اللاعبين في مختلف المراحل، وهو الأمر الذي يجعل مهمتنا صعبة في اختيار عناصر المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة العالم، ولذلك حرصنا أن يكون لدينا 3 منتخبات، لإثراء المنافسة وتعويض الغيابات بشكل تلقائي في حال وجودها.

وقال فيصل الكتبي نجم منتخبنا الوطني: تغمرني السعادة في كل مرةٍ أتابع فيها أداء النجوم الجدد من مختلف أندية الدولة، وأستذكر في مثل هذه الأوقات الرحلة الطويلة التي قطعتها رياضة الجوجيتسو في الدولة، والاهتمام الكبير الذي تحظى به البطولة من مختلف فئات المجتمع.