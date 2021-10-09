«رعاية ذهبية» لشباب الأهلي

دبي (الاتحاد)

وقع شباب الأهلي اتفاقية شراكة استراتيجية، مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، لتكون الراعي الذهبي للفريق الأول لكرة القدم خلال هذا الموسم، حيث سيتم وضع شعار الراعي الجديد على ظهر قميص «الفرسان».

وجرى التوقيع على الاتفاقية، التي تمتد لموسم واحد، وذلك بمقر سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، بحضور الدكتور محمد الزرعوني المدير العام لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، وهشام عبدالله القاسم عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، وطلال أحمد الشنقيطي نائب رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الجماعية والفردية، وعدد من المسؤولين، بجانب اللاعبين ماجد ناصر ويحيى الغساني.

وتأتي الخطوة ضمن استراتيجية نادي شباب الأهلي، لمد جسور التعاون مع المؤسسات الوطنية التي تستهدف دعم القطاع الرياضي، وفي إطار تكامل الأدوار بين المؤسسات الرياضية والاقتصادية في سبيل الارتقاء بإنجازاتنا الوطنية، ورفع راية الإمارات في المحافل الرياضية.

ومن جهته عبر الدكتور محمد الزرعوني عن فخرهم برعاية نادي شباب الأهلي، وقال: يعتبر شباب الأهلي أحد الأندية الأنجح والأشهر، واستطاع تعزيز مكانته فريقاً بارزاً في القارة الآسيوية وعلى المستوى المحلي، وبما أن شباب الأهلي هو أحد الأندية الرياضية ذات القاعدة الجماهيرية الأوسع في الدولة، نفخر بأن نكون أحد شركائه الاستراتيجيين والداعمين لتعزيز أهدافه وطموحات جماهيره لاستدامة البطولات والنتائج المشرفة.