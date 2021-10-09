«عمومية السباحة» تعتمد لائحة النظام الأساسي

دبي (الاتحاد)

اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد السباحة، لائحة النظام الأساسي بعد إجراء كافة التعديلات عليها بما يتماشى مع دليل الحوكمة.

وبدأ الاجتماع بكلمة من جمعة البلوشي نائب رئيس الاتحاد نيابة عن الرئيس سلطان السماحي، رحب فيها بالحضور، ثم أدار الجلسة الأمين العام للاتحاد عبدالله الوهيبي، الذي حدد فيها الطلب من انعقادها، وهو الموافقة على تعديلات لائحة النظام الأساسي وهذا ما حدث بالفعل، حيث أرسل الاتحاد اللائحة إلى الأندية بعد إجراء التعديلات وقيام الجمعية العمومية باعتماد هذه التعديلات في الجمعية العمومية غير العادية.