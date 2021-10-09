الإمارات بطل «غرب آسيا» للرجبي «رجال وسيدات»

رضا سليم (الدوحة)

في ليلة من ليالي الانتصارات للرياضة الإماراتية، نجح منتخبا الإمارات للرجال والسيدات في الفوز بالميداليتين الذهبيتين وكأسي بطولة غرب آسيا لسباعيات الرجبي التي أسدل عليها الستار بملاعب أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة بعد الفوز على قطر وإيران في المباراتين النهائيتين، حيث فاز منتخبنا الوطني للسيدات على قطر في المباراة النهائية بنتيجة 41-0، فيما فاز منتخب الرجال على إيران 31-14.

وأحرزت إيران الميدالية البرونزية للسيدات بعد الفوز على سوريا بنتيجة 5-0، فيما فاز منتخب قطر بالميدالية البرونزية لبطولة الرجال بعد الفوز على لبنان 36-10.

حضر النهائيات ومراسم التتويج قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي ويوسف جهام الكواري رئيس الاتحاد القطري للعبة، وعدد من رؤساء الاتحادات للفرق المشاركة وأعضاء الاتحاد القطري واللجنة المنظمة.

وقدم منتحبنا للسيدات مباراة قوية أمام إيران في الدور نصف النهائي بعدما انتهت المواجهة بينهما في الدور الأول بالتعادل 5-5، ورغم أن إيران تقدم في البداية بـ «تراي» وهو ما يعادل 7 نقاط، إلا أن منتخبنا رد بقوة، ونجح في تحقيق التعادل 7-7 وتفوقت لاعبات المنتخب من خلال «تراي» يعادل 5 نقاط ليتقدم منتخبنا 12-7، ثم رفع لاعباتنا النتيجة إلى 19-7، وهو ما انتهت عليه المباراة، ليتأهل المنتخب إلى المباراة النهائية، ويلتقي قطر التي فازت بصعوبة على سوريا في الدور نصف النهائي بنتيجة 20-17.

ونجح منتخبنا للرجال في الفوز على لبنان في الدور نصف النهائي، حيث سيطر على المباراة بعدما سجل 2 «تراي» في الدقائق الأولى وسجل أول 10 نقاط وبعدما رفع النتيجة إلى 17-0 وبعدها «تراي» جديد بـ 5 نقاط وتصل النتيجة إلى 22-0، وينتهي الشوط الأول لمنتخبنا 36-0، وواصل اللاعبون تألقهم في الشوط الثاني وسيطروا على مجريات اللعب لتنتهي المباراة 64-7، ويتأهل منتخبنا للمباراة النهائية، ليلتقي مع إيران الذي فاز على قطر 24-22.