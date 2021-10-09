زيارة إكسبو.. لعب وجد

سامي عبد الرؤوف (دبي)

هناك الكثير من الإيجابيات التي يحصل عليها زوار «إكسبو 2020 دبي»، أبرزها استقراء المستقبل والاطلاع على تكنولوجيا وثقافة الشعوب وحضارتها على مر العصور ومنذ نشأتها، لكن هناك ميزة إضافية للمعرض، هي المشي لمسافات طويلة وممارسة الرياضة خلال الجولات بين الأجنحة والمناطق المختلفة، خاصة مع اعتدال الطقس، حيث من المتوقع انخفاض درجات الحرارة خلال الأسابيع المقبلة. وتوفر اللجنة المنظمة العديد من الوسائل التي تساعد على ممارسة الرياضة التلقائية خلال أروقة وساحات وقاعات معرض «إكسبو»، من أبرزها الدراجات الهوائية، حيث يمكن تأجيرها بمبالغ بسيطة جداً في الشهر الواحد، ويستطيع الزائر استخدامها للوصول إلى أجنحة الدول التي يرغب في التعرف عليها، وكذلك يمكن استخدامها في الفترة المسائية كهواية يمارسها في الهواء الطلق للتجول في المناطق الشاسعة الموجودة في «إكسبو».

تعتبر زيارة المعرض فرصة لممارسة رياضة المشي أثناء التجول بين الأجنحة، ويقول السائح كارلوس باو، الذي جاء مع زوجته لزيارة «إكسبو دبي»: «من حسن حظي أنني جئت لزيادة (إكسبو دبي) مع بداية جولتي في دولة الإمارات، فوجدت المعرض ضخماً جداً، وشعرت أني محتاج إلى الاطلاع على العديد من الأجنحة».

وأضاف: «أحب رياضة المشي مع زوجتي، ووجدت في زيارتي لـ(إكسبو دبي)، فرصة لممارسة هذه الرياضة الجميلة، التي اعتمدت عليها منذ سنوات في الوقاية من الأمراض، خاصة في ظل تقدمي في العمر». وأشار باو إلى أنه يفكر في العودة مرة أخرى وربما عدة مرات ليزور معرض (إكسبو دبي) لممارسة رياضة المشي من جهة، واستكمال رحلته الاستكشافية لثقافات الشعوب والحضارات المختلفة. ووصف باو الذي يخطط للبقاء نحو 10 أيام خلال زيارته السياحية للإمارات، معرض (إكسبو دبي)، بأنه يعتبر مدينة كبيرة، وأكبر معرض لـ(إكسبو) في تاريخ تنظيم هذا المعرض العالمي».

من جهته، لفت محمد أحمد، الذي يعمل في الإمارات منذ 20 عاماً، ويسكن في منطقة قريبة من معرض «إكسبو دبي» وجاء لزيارة المعرض، إلى أنه قرر أن يأتي مرات عديدة إلى المعرض والاستمتاع بالأجواء الخريفية في الفترة المسائية، مؤكداً أنه يعاني بعض الأمراض المزمنة، وأن معرض «إكسبو» شجعه على ممارسة المشي، وهو ما يساعده على ضبط ضغط الدم ومرض السكري، مشيراً إلى أن للمشي فوائد لا تتوقف عند إنقاص الوزن وحرق الدهون فقط، فالمشي تنشيط للجسم وراحة للنفس وقوة إيجابية لتخطي ضغوط الحياة اليومية.

وقال: «المشي له أهمية إيجابية بصفة عامة على الجسم، كما أنه يؤثر على حياة الإنسان في تخطي ضغوط الحياة اليومية، رغم أنه وسيلة بسيطة وغير مكلفة إلا أن كمية الطاقة الإيجابية التي تبث في حياة الإنسان عند الانتظام بالمشي ساعة يومياً ليس لها مثيل».

المواطن علي الحمادي، الذي جاء من إمارة رأس الخيمة لزيارة معرض «إكسبو دبي»، ذكر أن دولة الإمارات تمتلك الكثير من الإنجازات في مختلف المجالات، مما جعلها قادرة على تحقيق المراكز الأولى في الكثير من مؤشرات التنافسية العالمية، مشيراً إلى أن «إكسبو» واحد من الفعاليات التي تجسد تفوق الإمارات عالمياً.

وأفاد الحمادي، الذي رافقته أسرته لزيارة المعرض، بأن كل الوسائل والجوانب تم أخذها في الاعتبار في «إكسبو»، بما في ذلك ممارسة المشي أو ركوب الدراجات، حيث لم تترك اللجنة المنظمة مجالاً للمصادفة، مؤكداً أن توفير وسائل رياضة المشي وركوب الدراجات يُعد عاملاً محفزاً للبعض لزيارة «إكسبو دبي» والاستمتاع بأجواء الطبيعة. وأشار إلى أن المساحات الطبيعية الموجودة بالمعرض حولته إلى أكبر معرض للاستدامة بالعالم.