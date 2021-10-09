3 انتصارات في ختام الجولة الأولى لـ «الهواة»

فيصل النقبي (الفجيرة)

شهد ختام الجولة الافتتاحية لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ثلاثة انتصارات جديدة، حيث تغلب جلف أف سي في أول ظهور له بـ «الهواة» على الجزيرة الحمراء 3-1، في اللقاء الذي أقيم برأس الخيمة، ليتصدر البطولة.

وأحرز «الثلاثية» ويلسي باتريك في الدقيقة 45، ومحمد إيبيو في الدقيقة 61، وعبدالله محمد عيسى في الدقيقة 80، فيما سجل علي حسن هدف الجزيرة الحمراء في الدقيقة الأولى.

وقلب دبا الحصن «الطاولة» على مصفوت 2-1، تقدم مصفوت بهدف عبدالله الغافري في الدقيقة 87، ورد دبا الحصن بهدفي ماتيوس في الدقيقة 92، وجواو فيتور في الدقيقة 96.

وفاز مسافي على سيتي بهدفين أحرزهما براهيما دياكيتي في الدقيقتين 46 و58.