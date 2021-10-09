«نيتف تريل» يتوج بلقب دارلي ديوهرست في نيوماركت



محمد حسن (دبي)

توج المهر «نيتف تريل» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، بلقب سباق دارلي ديوهيرست ستيكس للفئة الأولى، السباق الرئيس، في ثاني أيام مهرجان دبي لأبطال المستقبل، الذي أقيم عصر اليوم «السبت» بمضمار نيوماركت العريق بإنجلترا.

وتمكن ابن «أوسيز دريم» من الحفاظ على سجله خالي من الهزائم خلال مشاركته الرابعة، مؤكداً جدارته كأفضل خيول السنتين في أوروبا، كما ضمن خانته في النسخة المقبلة من سباق 2000 جينيز الإنجليزي.

وتمكن «نيتف تريل» من تجاوز الصعوبات في بداية السباق الذي أقيم لمسافة 1400 متر، بعد أن وجد نفسه محاصراً بين الخيول لكن فارسه المحنك بيوك نجح في إيجاد ثغرة بالقرب من الحاجز وتخطى غريمه «دباوي ليجند» في الفيرلونج الأخير ليتفوق عليه بفارق طولين، مسجلاً زمناً وقدره 1.24.82 دقيقة.