شاهين عبدالرحمن: المباراة المقبلة مصيرية

دبي (الاتحاد)



قدم شاهين عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني اعتذاره لجماهير كرة القدم الإماراتية، بسبب الخسارة أمام إيران في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، واعداً ببذل المزيد من الجهد للتعويض في المواجهة المقبلة أمام العراق يوم الثلاثاء المقبل.

واعترف شاهين عبدالرحمن بأن الخسارة كانت قاسية للغاية، خاصة أن المنتخب لعب على أرضه وفي وجود جماهيره، مبيناً أن الجميع في غاية الحزن لما حدث، وأنهم كلاعبين غير راضين عن الخسارة ويسعون لتقديم مستوى أفضل أمام العراق.

وعن الأجواء في أروقة المنتخب، أشار مدافع «الأبيض» إلى أن اللاعبين تجاوزوا آثار الخسارة، وعادوا إلى التدريبات بدوافع كبيرة للتعويض في المواجهة المقبلة التي تتطلب الكثير من الجهد لتحقيق نتيجة تعيد المنتخب للمنافسة من جديد على بطاقات التأهل.

وقال: الجميع يدركون أهمية مباراة العراق التي تُعد من المواجهات المصيرية، لذلك، علينا أن نكون أكثر عزماً في اللقاء المقبل، حيث يلزمنا التفوق على منافسنا لنتقدم خطوة إلى الأمام في الترتيب ونبقي على حظوظنا في التأهل.